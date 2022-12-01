الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» تشارك في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، والذي صاحبه أيضا افتتاح جامعة المنصورة الجديدة وتكريم عدد من النماذج المشرفة من أبناء المحافظة في نادي شربين الرياضي وقرية الحصص بمركز شربين، كواحدة من نماذج قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة.

ويأتي افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته، كجزء من خطة شاملة لبناء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع، مؤكدا أن هذا لا يعد رفاهية وإنما ضرورة مهمة على طريق تحقيق التنمية.

وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الخطوات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية، كانت ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التنمية والتطوير، وجذب وتشجيع الاستثمار، وأن المشروعات القومية المشابهة هي أداة جذابة لخلق فرص عمل للشباب وتنفيذ بنية تحتية قوية تغطي جميع محافظات مصر.

وشارك من وفد التنسيقية كل من: عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تكتل نواب التنسيقية، ومحمود القط وعمرو درويش وطارق الخولي ومرثا محروس، ومحمود تركي، أعضاء مجلسي النواب الشيوخ عن التنسيقية، وعمرو عبد الباقي وحسن هجرس ومحمود ألماظ وشادي الكردي ومحمود أبو خضرة ومحمد عبد الراضي والحسن العزاوي، أعضاء التنسيقية.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المنصورة الجديدة جامعة المنصورة نادي شربين الرياضي السيسي التنمية والتطوير التنسيقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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