الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المستشار الألماني: عرض إرسال نظام «باتريوت» إلى بولندا مازال قائمًا

شولتس
شولتس

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن عرض ألمانيا لإرسال نظام دفاع صاروخي باتريوت إلى بولندا لا يزال قائمًا.

وأضاف “شولتس” متحدثا بجوار الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج: "عرضنا لبولندا لم يتغير.. نحن مستعدون لتعزيز أمن بولندا من خلال نشر صواريخ باتريوت هناك".

وعرضت ألمانيا منح بولندا نظام باتريوت الأسبوع الماضي، في أعقاب حادث أصابت فيه قذيفة الأراضي الحدودية البولندية وسط هجوم روسي على أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخصين.

خطوة قد تصعد التوتر

ورغم ذلك، اقترحت وارسو نقل نظام الدفاع الصاروخي بشكل مباشر إلى أوكرانيا، فيما لم يبد حلفاء آخرون في حلف الناتو ترحيبهم بالإقدام على مثل هذه الخطوة، خشية أن تنظر روسيا إلى التسليم على أنه تصعيد للأمور.

يشار إلى أن أنظمة باتريوت هي جزء من أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة لحلف الناتو ومخصصة للاستخدام على أراضي الناتو.  

ويتطلب وضع نظام منها على أراض غير تابعة للحلف إجراء محادثات مع أعضاء التكتل الآخرين.

وقال ستولتنبرج: "إن المحادثات مستمرة داخل الحلف بشأن تزويد أوكرانيا بنظام باتريوت للدفاع الصاروخي"، لكنه شدد على أن القضية "يجب ألا تطغى على الحاجة العامة لتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي".

وأضاف: "هناك حاجة للذخيرة للأنظمة الحالية، وهناك حاجة لقطع الغيار والصيانة".

وقال المسؤول الأبرز في حلف الناتو في وقت سابق: "إن تزويد أوكرانيا بنظام باتريوت للدفاع الصاروخي أمر ممكن قبل اجتماع لوزراء خارجية الحلف في بوخارست برومانيا".

المستشار الألماني أولاف شولتس صواريخ باتريوت ​بولندا​ عرض ألمانيا الحرب الروسية - الأوكرانية

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