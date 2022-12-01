الرئيس السيسي: وعد إنجاز مشروعات «حياة كريمة» ما زال قائمًا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن برنامج “حياة كريمة” حلمنا كلنا مع بعض، لافتًا إلى أن وعد الدولة بإنجاز مشروعات المبادرة في اسرع وقت ممكن، قائم.

وقال الرئيس السيسي- خلال حوار أجراه مع الطلاب بجامعة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس، ضمن جولته في محافظة الدقهلية، إن الدولة كانت تُريد تنفيذ برنامج “حياة كريمة” منذ سنين طويلة بدليل أنه كان هناك خطة للصرف الصحي للقرى في مصر.

وأوضح أنه قبل توليه المسؤولية، تم تنفيذ 11% فقط من مشروع الصرف الصحي، لافتا إلى أن هذا يعني أن الدولة كانت تتدخل للعمل ولكن التحديات كانت أكبر.

وتابع الرئيس السيسي، أن الدولة الآن قادرة على وضع خطة والعمل على تنفيذها وإنجاحها، ولكن في الماضي كانت لا تستطيع التكملة لأن تكلفة الإنشاء غير مستقرة وأن حجم التمويل كان ضخما جدا، وهناك أشياء كانت تواجههم، في الواقع أنه يتم عمل تخطيط على مبالغ محددة ولكن بعد عام تزيد تلك التكلفة.

وأشار إلى أن الدولة في الوقت الحالي حددت مخطط للتنفيذ خلال 3 سنوات، لافتا إلى أن المرحلة الأولى لم نستطع أن ننجزها في العام الأول بسبب الظرف الاقتصادي التي كان لها تأثير كبير مثل تداعيات الأزمة الروسية.