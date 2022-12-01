الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي: وعد إنجاز مشروعات «حياة كريمة» ما زال قائمًا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن برنامج “حياة كريمة” حلمنا كلنا مع بعض، لافتًا إلى أن وعد الدولة بإنجاز مشروعات المبادرة في اسرع وقت ممكن، قائم.

وقال الرئيس السيسي- خلال حوار أجراه مع الطلاب بجامعة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس، ضمن جولته في محافظة الدقهلية،  إن الدولة كانت تُريد تنفيذ برنامج “حياة كريمة” منذ سنين طويلة بدليل أنه كان هناك خطة للصرف الصحي للقرى في مصر.

وأوضح أنه قبل توليه المسؤولية، تم تنفيذ 11% فقط من مشروع الصرف الصحي، لافتا إلى أن هذا يعني أن الدولة كانت تتدخل للعمل ولكن التحديات كانت أكبر.

وتابع الرئيس السيسي، أن الدولة الآن قادرة على وضع خطة والعمل على تنفيذها وإنجاحها، ولكن في الماضي كانت لا تستطيع التكملة لأن تكلفة الإنشاء غير مستقرة وأن حجم التمويل كان ضخما جدا، وهناك أشياء كانت تواجههم، في الواقع أنه يتم عمل تخطيط على مبالغ محددة ولكن بعد عام تزيد تلك التكلفة.

وأشار إلى أن الدولة في الوقت الحالي حددت مخطط للتنفيذ خلال 3 سنوات، لافتا إلى أن المرحلة الأولى لم نستطع أن ننجزها في العام الأول بسبب الظرف الاقتصادي التي كان لها تأثير كبير مثل تداعيات الأزمة الروسية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المنصورة الجديدة الصرف الصحي برنامج حياة كريمة جامعة المنصورة الجديد مبادرة حياة كريمة حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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