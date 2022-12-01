«الإسكان»: المنصورة الجديدة تستوعب الاستثمار للأجيال القادمة لـ 30 سنة

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن مدينة المنصورة الجديدة ليست أول مشروع في الدلتا وسيكون هناك المزيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن تم وضع مخطط مدينة المنصورة الجديدة قبل عام 2010، معقبا: "لم تكن هناك إرادة سياسية حينها لتنفيذ الخطة".

وأشار إلى أنه بعد عام 2014 أصبح هناك إرادة سياسية لتنفيذ المدن الجديدة في مصر، متابعا: "بدأنا التنفيذ في مدينة المنصورة الجديدة أوائل عام 2019".

وأردف أن المرحلة الأولى من مدينة المنصورة تتجاوز الـ2000 فدان"، موضحا أنه لأول مرة يتم تنفيذ مدينة جديدة في محافظة الدقهلية، متابعاً: "تم تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية في الدلتا و748 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي في الدلتا أيضا.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ مشروعات خدمية في الدلتا تتجاوز 150 مشروعاً باستثمارات ضخمة، متابعاً: "مدينة المنصورة كانت هامة لاستيعاب الكثافات السكانية من الدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط"، مؤكداً على العمل على وعاء لاستيعاب الاستثمار للأجيال القادمة لـ20 و30 سنة من خلال طرق وشبكات مرافق وتحلية مياه وتعليم وجامعات على أعلى مستوى.