الخميس 01 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الإسكان»: المنصورة الجديدة تستوعب الاستثمار للأجيال القادمة لـ 30 سنة

المنصورة الجديدة
المنصورة الجديدة

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن مدينة المنصورة الجديدة ليست أول مشروع في الدلتا وسيكون هناك المزيد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن تم وضع مخطط مدينة المنصورة الجديدة قبل عام 2010، معقبا: "لم تكن هناك إرادة سياسية حينها لتنفيذ الخطة".
وأشار إلى أنه بعد عام 2014 أصبح هناك إرادة سياسية لتنفيذ المدن الجديدة في مصر، متابعا: "بدأنا التنفيذ في مدينة المنصورة الجديدة أوائل عام 2019".
وأردف أن المرحلة الأولى من مدينة المنصورة تتجاوز الـ2000 فدان"، موضحا أنه لأول مرة يتم تنفيذ مدينة جديدة في محافظة الدقهلية، متابعاً: "تم تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية في الدلتا و748 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي في الدلتا أيضا.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ مشروعات خدمية في الدلتا تتجاوز 150 مشروعاً باستثمارات ضخمة، متابعاً: "مدينة المنصورة كانت هامة لاستيعاب الكثافات السكانية من الدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط"، مؤكداً على العمل على وعاء لاستيعاب الاستثمار للأجيال القادمة لـ20 و30 سنة من خلال طرق وشبكات مرافق وتحلية مياه وتعليم وجامعات على أعلى مستوى.

مواد متعلقة

تعرف على موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي في المنصورة الجديدة

استشاري تخطيط عمراني يوضح استراتيجية الدولة في بناء المدن الجديدة

أحد الناشئين للرئيس: «عايز أبقى زى محمد صلاح».. والسيسى: «وأحسن كمان»

السيسى لبراعم شربين: «عايزين تصعدوا كأس العالم لازم نكون على قلب رجل واحد»

السيسى لبراعم نادى شربين: «اللياقة البدنية هتخليك لاعب ملكش حل» (فيديو)

خبير اقتصادى: ما تم إنجازه فى المنصورة الجديدة أمر يفوق الأحلام

ماكرون: علينا العمل معًا لخلق مستقبل مزدهر لأبنائنا

أستاذ اقتصاد سياسى يكشف عوائد السياحة العلاجية من مدينة المنصورة الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

رئيس نادى شربين: زيارة الرئيس السيسى لا تنسى وتُعد عيدًا قوميًا

الآن.. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء بالختام

بعد ارتفاعه بعدة شركات.. سعر طن الحديد اليوم في مصر 2022

إصابة 13 شخصًا جراء انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى بالفيوم

ضبط 350 ألف عبوة وأقراص مخدرة مغشوشة بحوزة صيدلي بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

صلاح الدين الأيوبى فى الدراما المصرية

ماجد حبته

منصورة جديدة.. وحلم قديم

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى