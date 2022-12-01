لا نرضخ لتدخلات أجنبية.. عضو «دفاع النواب» يدعو البرلمان الأوروبى لزيارة مصر

قال طاهر الأزهري، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بعد ما أثير حول ما سمي بتقرير البرلمان الأوروبي الذي يصف وضع حقوق الإنسان في مصر بالمتدهوره أنه يدعوهم لزيارة القاهرة وكل المحافظات والاستمتاع بالأماكن السياحية الخلابة مع جو ملىء بالحرية الشخصية والأمان وأنهم عليهم أن يستسقوا تقاريرهم من جهات رسمية أو منظمات مشهود له بالشفافية وغير مشبوهة وهو ما لم يتحقق في تقريرهم الأخير.

وأضاف الأزهري أن هناك جهات ومنظمات تجعل مصر دائما مستهدفة، إلا أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا نرغب في أن يتدخل أحد في شئوننا الداخلية ولا نسمح بذلك مثلما نرفض تماما التدخل في شأن أي من الدول وأكمل نحن نراهن على وعي المواطن المصري الذي يثبت في كل مرة أنه على قدر كبير من النضج والمسئولية والفهم.

على جانب آخر، قال عمرو فهمي عضو الشيوخ إن التخطيط العمراني الجديد الذي انتهجته القيادة السياسية وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هو أساس العمران والتنمية المستدامة المعروف عالميًا ويرتبط به نشاطات كثيرة تخدم المجتمع المحيط.

أضاف فهمي في بيان اليوم أن الإنجازات في البنية التحتية تفتح آفاقا جديدة للاستثمارات والمصانع والعمالة وتوفير فرص العمل وفتح باب رزق أمام كل الأسر المصرية في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة تساعد وتقدم خدمات ترفع من الاقتصاد الوطني المحلي وتساعد في تنمية دخل تلك الأسر.

وأوضح عضو الشيوخ أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة اليوم بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء، حلقة ضمن سلسلة الإنجازات في التطور العمراني لتخفيف الحمل عن الشريط الأخضر المكتظ بالسكان وإعادة تشكيل ورسم الخريطة العمرانية المصرية القديمة المعتمدة على العواصم القديمة وتوفير حياة كريمة في المدن الذكية والخضراء الجديدة.