رسائل الرئيس من «المنصورة الجديدة» للمزارعين وأصحاب رؤوس الماشية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس، على ضرورة تضافر الجهود بين الدولة والمصانع ومنظمات المجتمع المدني لدعم المزارعين وأصحاب رءوس الماشية لزيادة إنتاج الألبان، وغيرها من التصريحات نرصدها على النحو التالي:

- مبادرة رؤوس الماشية سوف تغير حياة المزارعين.

- ستدر رأس الماشية الواحدة على المزارعين قرابة 200 جنيه يوميًا.

- من يريد إخراج دعم وزكاة مال أو صدقة عليه المساهمة في إعطاء هذه الرأس من الماشية للمستفيدين.

- وبذلك نكون قد وفرنا لهم فرصة عمل تدر دخلًا متواصلًا".

- مراكز تجميع الألبان كان الهدف منها تحسين وتلبية حاجة المواطن وعدم فقد أي نسبة من الألبان لأي سبب كان.

- هذه المبادرة تحتاج إلى فترة 10 سنوات بمعدل 100 ألف رأس ماشية كل سنة.

- لو تعاونا في جهد مشترك من الدولة والمصانع ومنظمات المجتمع المدني، من الممكن أن نجمع المزيد من الأموال لتمويل المبادرة التي تمنح رأس الماشية التي ستغير حياة المزارعين.

- حيث من الممكن أن توفر دخلا يوميا يقدر ما بين 100 و200 جنيه.

- منطقة الدلتا كلها بها ما تتراوح نسبته بين 50 إلى 60% من سكان مصر بما يعني حوالي 60 مليون نسمة.

- الإنتاج الحيواني في مصر كلها يقدر بما يتراوح بين 6 أو 7 ملايين رأس ماشية.

- لو استطعنا تنفيذ المبادرة سيتم انتاج اللحوم بواقع 1.7 كيلو جرام للرأس الواحدة يوميًا.

- وبذلك نساعد المواطنين مساعدة كبيرة جدا.

- رأس الماشية المصري ينتج حاليا حوالي 800 جرام لحوم يوميًا، وهذا مضاعفة الدخل الحالي المقدر بـ100 جنيه.

- الارتقاء بالدولة المصرية لن يكون إلا بالأفكار والعمل.

- ضرورة إشراك جمعيات المجتمع المدني التي ستعمل بالتعاون مع المصانع والحكومة لنحدد الرقم المستهدف للمبادرة سنويًا وفق برنامج يستهدف فترة زمنية من 4 إلى 5 سنوات، من أجل تغيير الوضع الراهن إلى الأفضل.

- أي مزارع لديه رأسان من الماشية يستطيع تحقيق دخل يومي 400 جنيه بما يعني 12 ألف جنيه شهريًا.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة المنصورة الجديدة، التى تعد من أحدث المدن على ساحل البحر المتوسط من مدن الجيل الرابع، وجامعة المنصورة الجديدة، كما تفقد قرية الحصص بمركز شربين إحدى قرى مبادرة "حياة كريمة".

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفرالشيخ ودمياط تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

وتعتبر مدينة المنصورة الجديدة أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلومترًا.