نستعرض لكم فى هذا التقرير تردد القنوات المفتوحة والناقلة لمباراة المغرب وكندا فى كأس العالم، حيث يعتبر كأس العالم 2022، من أهم الأحداث التي تشغل بال الملايين من عشان كرة القدم، ويزداد البحث مؤخرًا عن القنوات المجانية الناقلة لتلك المباريات ضمن المجموعات بكأس العالم.

وارتفعت عمليات البحث عبر محرك “جوجل” عن تردد قناة “بي ان سبورت” المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وكندا، وذلك ما نقدمه لكم من خلال هذه السطور للقدرة على متابعة المباراة التي تعرض اليوم:

تردد قناة beIN Sports المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وكندا

لن تنقل قناة بي ان سبورت المفتوحة مباراة المغرب وكندا اليوم، ولكن يمكن مشاهدتها للشعب المغربي بالقناة الأرضية المغربية التي حصلت على حقوق بث المباراة من خلال قمر يوتلسات 21 شرق.

تردد قمر يوتلسات 21 شرق

التردد: 11569

الاستقطاب:H

معدل ترميز: 9500

وهناك بعض القنوات المفتوحة الأخرى التي سوف تعرض مباراة المغرب وكندا عبر ثلاثة أقمار مختلقة، والتي تتمثل في:

القمر: يوتلسات 9 شرق

القناة: tvt

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

القمر: استرا 4 شرق

القناة: RZR

التردد: 12736

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:5000

القمر: تركسات 42 شرق

القناة: trt1

التردد: 11096

والاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:30000

الجدير بالذكر أنه سوف تنطلق مباراة المغرب وكندا في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد الثمامة، وفي حال فوز منتخب المغرب على كندا بأي نتيجة تضمن رسميًا التأهل إلى دور الـ16 على الرغم من بقية نتائج المجموعة.

وتعادل المنتخب المغربي مع كندا يضمن لها أيضًا التأهل علىالرغم من نتيجة مباراة بلجيكا وكرواتيا، ولكن في حالة هزيمة المغرب، تحتاج إلى فوز كرواتيا على بلجيكا للتأهل، وفي حالة فوز رفاق هازارد، ستكون الحالة الوحيدة لتوديع أسود الأطلس مونديال قطر.