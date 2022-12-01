مونديال 2022.. تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وكندا

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وكندا فى الجولة الآخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، والمقامة فى قطر فى الفترة من 20 نوفمبر وحتي 18 ديسمبر.

وفى وقت سابق، أعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية، عن نقلها لـ 22 مباراة عبر قنواتها المفتوحة وخاصة مباريات المنتخبات العربية المشاركة فى البطولة وهى (قطر - السعودية - تونس - المغرب).

وفي دور الـ 16 من المنوديال ستقوم قناة بي ان سبورت بنقل 4 مباريات فقط من أصل 8، بالإضافة إلى مباراتين في الدور ربع النهائي، ومباراتي نصف النهائي بالإضافة للمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر الجاري.

ويبحث عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم وخاصة الوطن العربي عن تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب وكندا الحاسمة، حيث أصبح أسود الأطلسي هم الفريق العربي الوحيد فى البطولة بعد خروج نسور قرطاج، والخضر والعنابي من دور المجموعات.

ترتيب مجموعة المغرب قبل مواجهة كندا

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كرواتيا 2 1 1 0 4 1 +3 4 2 المغرب 2 1 1 0 2 0 +2 4 3 بلجيكا 2 1 0 1 1 2 -1 3 4 كندا 2 0 0 2 1 5 -4 0

فرص المغرب في التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022؟

فوز منتخب المغرب على كندا بأي نتيجة يضمن لها رسميًا التأهل إلى دور الـ16 بصرف النظر عن بقية نتائج المجموعة.

تعادل المنتخب المغربي مع كندا يضمن لها أيضًا التأهل بصرف النظر عن نتيجة مباراة بلجيكا وكرواتيا.

أما في حالة هزيمة المغرب، تحتاج إلى فوز كرواتيا على بلجيكا للتأهل، وفي حالة فوز رفاق هازارد، ستكون الحالة الوحيدة لتوديع أسود الأطلس مونديال قطر.

موعد مباراة المغرب وكندا فى كأس العالم 2022

تنطلق مباراة المغرب وكندا في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد الثمامة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكندا

بي إن سبورت المفتوحة

بي إن سبورتس ماكس 1

beIN SPORTS MAX 4

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وكندا فى كأس العالم

أسم القناة beIN Sports HD القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 معدل تصحيح الخطأ 4/3 معدل الترميز 27500 معدل الاستقطاب (H) افقي

تردد آخر لقنوات بي ان سبورت على نايل سات

تردد القناة: 12604

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: (H) افقي

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN SPORTS على قمر عرب سات