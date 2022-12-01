مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 للعاملين بوزارة التعليم

بدأ اليوم الخميس شهر ديسمبر، حيث ارتفعت معدلات بحث المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن مرتبات شهر ديسمبر، حيث ينشغل المواطنين بالقطاع العام والخاص بالسؤال عن مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2022.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 للعاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر، والذي من المفترض أن يكون بداية من يوم 22 ديسمبر ويوم 23 ديسمبر، ويحصل العاملين بوزارة التربية والتعليم على مرتباتهم، وذلك ضمن 66 وزارة وهيئة حكومية من ضمنها وزارة التربية والتعليم المسئولة عن المعلمين، و يستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر من عام 2022م.

الحد الأدني لأجور الموظفين:

مرتبات شهر ديسمبر 2022

قيمة الحد الأدنى للأجور بعد العلاوة الإستئنائية، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء فى وقت سابق لجميع موظفي الجهاز الإداري، والبالغ عددهم 4.6 مليون موظف، حيث من المقرر صرف العلاوة الاستثنائية 300 جنيها بمرتبات شهر ديسمبر.

مرتبات شهر ديسمبر 2022:

الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة الممتازة 9000 جنيه شهريًا.

الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة العالية قيمة 6600 جنيه شهريًا.

الحد الأدنى للأجور لموظفين الدرجة مدير عام قيمة 5400 جنيه شهريًا.

الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة الأولى 4800 جنيه.

الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة الثانية 4200 جنيه.

الحد الأدنى للأجور، الدرجة الثالثة 3720 جنيها.

الحد الأدنى للأجور، الدرجة الرابعة 3480 جنيها.

الحد الأدنى للأجور، الدرجة الخامسة 3240 جنيها.

الحد الأدنى للأجور، الدرجة السادسة 3000 جنيه.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية قد قامت خلال الفترة الماضية بالبدأ في عمليات صرف المرتبات لشهر نوفمبر اعتبارا من يوم 25 نوفمبر الماضي حتي الاربعاء 30 من الشهر الماضي.