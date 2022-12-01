إطلاق قافلة طبية لخدمة «قادرون باختلاف» بمحافظات القناة

انطلقت اليوم الخميس، قافلة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظات القناة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، والتي تستمر في تقديم خدماتها الطبية على مدى يومين برعاية محافظ الإسماعيلية، وحضور اللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في ظل الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة "مصر الخير" كذراع تنفيذية، واستمرارًا لدورهم وجهودهم في خدمة «قادرون باختلاف» وتوفير سبل الرعاية والاهتمام بهم.

وأعربت المهندسة أمل مبدي، المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة "مصر الخير"، عن سعادتها البالغة باستمرار التعاون الوثيق مع "الشريك الاستراتيجي" للمؤسسة في العديد من المجالات، فنحن شركاء في طريق طويل من التعاون لتحقيق النفع والخير وحياة أفضل لكل المستحقين.

وقالت مبدى، إن إطلاق القافلة الطبية لخدمة القادرون باختلاف بمحافظات القناة يأتي انطلاقًا من حرص مؤسسة مصر الخير على الاهتمام وتقديم كل سبل الرعاية الصحية اللازمة لهم، إيمانًا بضرورة تذليل كل العقبات أمامهم في ظل الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير: إن القافلة الطبية للقادرون باختلاف تنفذ بصورة كاملة من مؤسسة مصر الخير بمحافظات القناة شملت تقديم خدمات طبية والكشف الطبي (باطنة– عظام– قلب- أنف وأذن– جلدية– مسالك– جراحة- مخ وأعصاب ونفسية- رمد- سمعات طبية- أطراف صناعية- كراسي متحركة)، وتضم مجموعة من الأطباء والفنيين المدربين على أعلى مستوى للتعامل مع الحالات ذوي القدرات الخاصة.

وأوضحت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، أن القافلة الطبية مستمرة على مدار يومي ١و٢ ديسمبر الجاري، وشملت أيضًا تنفيذ فقرات ترفيهية كالرسم والتلوين وعرائس متحركة وحكايات أطفال وغيرها من الأنشطة المختلفة.