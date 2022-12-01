الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الدين لله

الطريقة الجازولية عن عودة النشاط الصوفى: نحن جنود فى خدمة هذا الوطن ونشكر الرئيس السيسى

مريدى وأتباع الطريقة
مريدى وأتباع الطريقة الجازولية

توجه السيد سالم جابر الجازولي شيخ الطريقة الجازولية، وعضو المجلس الأعلي للطرق الصوفية، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ومجلس الوزراء، بعد صدور قرار عودة الأنشطة والفعاليات الصوفية من جديد بعد فترة توقف دامت لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الصوفية جنود فى خدمة الوطن.

وقال شيخ الطريقة الجازولية الشاذلية فى بيان له اليوم: "بالأصالة عن نفسى وعن ملايين المنتمين والمحبين للتصوف والصوفية، نتقدم للدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، بالتهنئة علي موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على عودة الاحتفالات الصوفية والمناسبات الدينية والتى سبق أن توقفت منذ أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.

وأضاف "شيخ الجازولية": إنه لا يفوتنا في هذا الصدد أن نتوجه بالشكر إلى القيادة السياسية وعلى رأسها القائد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ونثمن ونقدر خطواته المباركة التي أدت إلى استقرار الأوضاع الأمنية والصحية مما ييسر  الاحتفالات التى يشارك فيها الملايين من أبناء الطرق الصوفية.

وتابع "عضو الأعلى للصوفية": كما نهنئ الملايين من مريدى الطرق الصوفية، وجموع المصريين بهذا القرار الذي أثلج صدورنا جميعًا، وأدعو الله أن يديم نعمة الأمن والأمان لمصرنا الحبيبة. 

واختتم شيخ الطريقة الجازولية بيانه قائلًا: أكرر شكرى وامتنانى للدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للصوفية على سعيه الدءوب في تحقيق رغبة مريدي الطرق الصوفية في عودة احتفالاتهم بمناسباتهم الدينية المختلفة التى تمثل لهم عودة الروح إلى الجسد.

وأشار "شيخ الجازولية" إلى أن عودة الأنشطة الصوفية ستكون سببًا رئيسيًا فى دعم استقرار الدولة المصرية، نظرًا لأن جميع الطرق الصوفية ترفض أى أمور من شأنها إحداث فوضى أو قلل فى مصر، وموالد وفعاليات الصوفية هى تجمعات شعبية تغزى روح الوطنية والفداء لهذا البلد عند ملايين الناس.

بعد عودة النشاط الصوفى الطريقة الجازولية نحن جنود خدمة

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