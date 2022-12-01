الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

السفير وائل نصرالدين: مصر تدعم عمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

السفير وائل نصر الدين
السفير وائل نصر الدين عطية

ألقى السفير وائل نصر الدين عطية، مندوب مصر الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-Habitat"، بيانًا في أعمال الدورة الثانية للمجلس التنفيذي للبرنامج لهذا العام، والتي عُقدت في العاصمة الكينية "نيروبي".

وأكد السفير وائل نصرالدين، دعم مصر للعمل الذي يقوم به البرنامج خاصة في البلدان العربية والإفريقية.

وشدد على الأهمية المتزايدة لدور البرنامج في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية وتوفير السكن ومستوى المعيشة اللائقين للجميع وحماية البيئة، تنفيذًا للهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما في ظل التحديات الحضرية المرتبطة بزيادة عدد السكان عالميًا والتوسع الحضري المتسارع خاصة في إفريقيا وآسيا، وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأكد حرص مصر على نجاح المنتدى الحضري الثاني عشر الذي تستضيفه في عام 2024، باعتبارها المرة الأولى منذ إطلاقه عام 2002 التي ينعقد فيها المنتدى بإفريقيا، حيث إنه يمثل فرصة تاريخية لوضع الاهتمامات والمصالح الإفريقية على صدارة الأجندة العالمية.

وحث البيان الدول الأعضاء على المساهمة في توفير الموارد المالية اللازمة للبرنامج لتنفيذ ولايته، بما يدعم الجهود الحكومية في الدول الأعضاء لتنفيذ التزاماتها الحضرية الوطنية.

وأكد السفير، كذلك، دعم مصر لأنشطة البرنامج الهادفة لبناء القدرات الوطنية في الدول النامية والتوسع في برامج التعاون الفني التي يقدمها.

مصر الامم المتحدة مندوب مصر المستوطنات البشرية UN HABITAT

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