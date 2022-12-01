الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة استقبلت 12 سفينة نوفمبر الماضي

منطقة الاقتصادية
منطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الخميس، عن أن أرصفة ميناء شرق بورسعيد شهدت نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول السفن والحاويات المناولة كان آخرها استقبال الميناء للسفينة FEDERAL SAKURA القادمة من إيطاليا بحمولة كلية بلغت 19201 أطنان؛ حيث تتم عمليات الشحن، وتحميل 30 ألف طن ملح وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى لاتفيا.

وذكر المكتب - فى بيان - أن أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة استقبلت 12 سفينة لشحن البضائع العامة خلال شهر نوفمبر بواقع 6 سفن لشحن خام الكلنكر متجهة إلى كوت ديفوار وغانا والكاميرون حيث تعتبر الدول الإفريقية المستورد الأول لخام الكلنكر، وعدد 5 سفن ملح متجهة إلى دول شرق أوروبا رومانيا وبلغاريا ومونتينجرو ولاتفيا، بالإضافة إلى سفينة أسمنت متجهة إلى غانا، في إطار رؤية الهيئة في فتح أسواق خارجية جديدة لتصدير البضائع العامة عبر الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد.

وتابع بأن الهيئة تعمل دائما على تطوير موانئها التابعة كافة استكمالا للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية وتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.

الاقتصادية لقناة السويس البضائع العامة الخطوط الملاحية الدول الافريقية منطقة الاقتصادية لقناة السويس

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