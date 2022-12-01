الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال تطوير مدخل وميدان مطار الخارجة

تفقد ميدان مطار
تفقد ميدان مطار الخارجة

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، أعمال تطوير مدخل وميدان مطار الخارجة، ترافقه الدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، والسيد جهاد متولي، رئيس المركز، والمهندس محسن مغربي، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.

وشدد الزملوط على سرعة الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد بالتزامن مع خطة توسعة وتطوير الميدان والشوارع المؤدية إليه، وإنشاء المدخل الرئيسي لمجمع المصالح الحكومية المميكن، كما وجه باستكمال زراعة النخيل والأشجار المثمرة بمحيط سور المجمع لإضفاء مظهر حضاري.

كما تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية بمركز باريس اليوم، أعمال رفع كفاءة طريق القرية الثانية بدرب الأربعين، ترافقه السيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، واللواء هشام محمد، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

ووجه المحافظ بسرعة استكمال الأعمال لفتح محاور تنموية واستثمارية جديدة بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة مسافة ٦.٥ كم من إجمالي ١٠ كم مستهدف رفع كفاءتها.

من ناحية أخرى، تفقد الزملوط وحدات حفظ التمور التي تم إنشاؤها بمدينة باريس والبالغ عددها ١٥ وحدة لتخزين التمور، موجهًا بإنشاء وحدة تصنيع وتعبئة ملحقة بالموقع، للاستفادة من القيمة التصنيعية المضافة للمنتج، وكذلك توفير عمالة من المركز للعمل بالوحدة.

ووجه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل خط الصرف الرئيسي بمنطقة عين البرج بالخارجة، جاء ذلك خلال تفقده الأعمال، يرافقه المهندس مجدي الطماوي، سكرتير عام المحافظة المساعد، والتنفيذيون المعنيون.

وأشار الزملوط، إلى أنه تم الانتهاء من توصيل ١١٠٠م بطول الخط الرئيسي، تمهيدًا للبدء في تنفيذ الخطوط الفرعية للمنازل لتوفير الخدمة للمواطنين بالمنطقة المحرومة.

من ناحية أخرى، تابع الزملوط سير العمل بمحطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بالطريق الدائري، حيث اطمأن على توافر الغاز وعدم وجود أي معوقات تواجه السائقين.

 

محافظ الوادي الجديد تطوير مدخل وميدان مطار الخارجة خطة توسعة وتطوير الميدان مجمع المصالح الحكومية المميكن استكمال زراعة النخيل الأشجار المثمرة

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