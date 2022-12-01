الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: مدينة المنصورة الجديدة إنجاز جديد يضاف للدولة المصرية

النائب مصطفى سالمان
النائب مصطفى سالمان

قال النائب مصطفى سالمان، عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة المنصورة الجديدة اليوم من ضمن الزيارات لمتابعة المشاريع الجديدة بالمدينة هو إنجاز جديد يضاف لإنجازات الدولة المصرية وإضافة جديدة للمشروعات القومية التى بدأها القائد عبد الفتاح السيسي.

وأكد النائب أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة سوف يحدث نقلة تنموية  في محافظة الدقهلية ومنطقة مصرساحل الشمالي، خاصة أن المدينة تم تشييدها وفق الأسس العلمية في إنشاء المدن الجديدة كما تعد أول مدينة ذكية في محافظات الدلتا.    

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنها سوف توفر فرص عمل كثيرة للشباب المحافظة والمحافظات الأخرى، كما تعتبر أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.

وأوضح النائب مصطفى سالمان، ان اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظات مصر، المشاريع التنموية يؤكد كل يوم صدق رؤيته وخططه لإعادة أعمار كل شبر على أرض مصر، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على مايقوم به من أجل التنمية الشاملة المستدامة. 

وافتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة المنصورة الجديدة التى تتوسط محافظات الدلتا، وتأتي ضمن مدن الجيل الرابع وتحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية باطلالة علي ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.

افتتاح مدينة المنصورة الجديدة افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرافق والخدمات المشاريع التنموية محافظات الدلتا محافظة الدقهلية مدينة المنصورة الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

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