الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط 30 تاجر مخدرات وتنفيذ 7362 حكمًا قضائيًا في القليوبية

جريدة الدستور

شنت مديرية أمن القليوبية حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 29 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 30 متهما لـ10 منهم معلومات جنائية.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 7362 حكما قضائيا متنوعا وضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات.

حملة مكبرة المواد المخدرة المباحث الجنائية

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المدن الجديدة

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