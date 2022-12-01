​تراجع أسعار البترول 2 دولار وسط مؤشرات بتقلص العرض

تراجعت أسعار البترول بأكثر من 2 دولار للبرميل، اليوم الخميس، وسط مؤشرات على تقلص العرض في ضوء توقعات وكالة الطاقة الدولية بانخفاض إنتاج الخام الروسي بمقدار 2 مليون برميل يوميا بحلول مارس 2023.

وكذلك إلى جانب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التى اظهرت انخفاضًا في مخزونات الخام الأمريكية وضعف الدولار والتفاؤل بشأن انتعاش الطلب الصينى.، وتشير التوقعات إلى أن "اجتماع أوبك+" المقبل سيحدث تغييراً محتملا فى السياسة الإنتاجية لكبار المنتجين.

وكشف بيان لوزارة البترول، تسجيل خام برنت80.45 دولار، وحقق خام غرب تكساس 85.43 دولار، فيما سجل خام أوبك 83.42 دولار.