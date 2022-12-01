بترول أسيوط يستصيف لافيينا والجونة يواجه الأسمنت فى قمة مجموعة الصعيد بالقسم الثانى

تقام اليوم 6 مباريات في الأسبوع الثامن للمجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني، حيث يستضيف بترول أسيوط المتصدر برصيد 17 نقطة بقيادة هشام عبد المنعم فريق لافيينا الثالث برصيد 16 نقطة بقيادة المجري جورج جاليدي، في مباراة قمة يسعى الفريقان لحصد نقاطها الثلاث.

ويستضيف الجونة الثاني برصيد 17 نقطة بقيادة أحمد مصطفى بيبو فريق أسمنت أسيوط العاشر برصيد 7 نقاط بقيادة هيثم سمير، في مباراة يسعى خلالها الفريقان لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادل الجونة في الجولة الماضية مع لافيينا وخسارة أسمنت أسيوط أمام تليفونات بني سويف.

ويلتقي النصر للتعدين الخامس برصيد 13 نقطة بقيادة أشرف عرب مع فريق المدينة المنورة الأخير برصيد نقطتين بقيادة شديد قناوي، ويسعى التعدين للعودة للانتصارات بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام المنيا بينما يحاول المدين المنورة العودة بنتيجة إيجابية.

ويحل المنيا الثاني عشر برصيد 6 نقاط وله مباراة مؤجلة مع شبان قنا ضيفا على تليفونات بني سويف في المباراة الأولى لعماد عابدين المدير الفني للتليفونات الذي تولى المسئولية بعد رحيل محمد لطف كابوريا ويخوض الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق كل منهما فوزه الأول في الجولة الماضية حيث فاز المنيا على التعدين والتليفونات على أسمنت أسيوط .

ويستضيف شبان قنا السابع برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة مع المنيا فريق الألومنيوم الرابع عشر برصيد 5 نقاط بقيادة أبوطالب العيسوي ويسعى شبان قنا لتعويض هزيمته الثقيلة في الجولة الماضية أمام المقاصة في حين يسعى الألومنيوم لمواصلة انتصاراته بعدما حقق فوزه الأول في الجولة الماضية على طامية .

ويحل ديروط السادس برصيد 8 نقاط بقيادة سعد فاروق ضيفا على طامية الحادي عشر برصيد 7 نقاط بقيادة فؤاد سلامة .

وتختتم مباريات الأسبوع الثامن لمجموعة الصعيد غدا بإقامة مباراتين الأولى بين الفيوم الثامن برصيد 8 نقاط بقيادة خالد إينو والمقاصة الرابع برصيد 15 نقطة والثانية بين ملوي الثالث عشر برصيد 6 نقاط بقيادة إبراهيم صدقي وكيما أسوان التاسع برصيد 8 نقاط .