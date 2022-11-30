الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أبرز قرارات «تنفيذى كفر الشيخ» خلال جلسته الشهرية

تنفيذي كفر الشيخ
تنفيذي كفر الشيخ

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأربعاء، عددًا من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، واللواء سعيد عماره، أشرف عبدالونيس، واللواء حسن البحيري، وهالة أبوالسعد، والدكتور هدى الطنباري، أعضاء مجلس النواب، والمهندس علي العجواني، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والعميد محمد الرويني، من مديرية الأمن، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن.

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص 3000 م أرض أملاك دولة لإقامة مدرسة برج مغيزل للتعليم الاساسى ضمن المشروع القومى (حياة كريمة) مطوبس، كما وافق على تخصيص مساحة 103,5م بريد بقرية دمرو زمام جمعية دمرو.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 4 قراريط لإقامة محطة رفع صرف صحى بناحية عزبة الماريا كفر العجمى بمركز بيلا، كما وافق على تخصيص مساحة 12 سهما و 2 قيراط لإقامة محطة صرف صحى بناحية الفن سيدى سالم.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 6 أسهم و16 قيراطا لإقامة مركز شباب بناحية المنشأة الصغير مركز قلين، كما وافق على تخصيص مساحة 345,5 أملاك دولة لإقامة محطة رفع صرف صحى بقرية ميت الديبة مركز قلين.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص قطعة أرض بمنطقة وسيطة لجمع المخلفات، ولحين الانتهاء من إقامة مصنع لتدوير القمامة لمدينة كفر الشيخ.

كما وافق على تخصيص قطعتى الأرض في مدينتي بيلا وبلطيم؛ لإقامة منافذ للسلع المتنوعة المخفضة لخدمة أهالي المحافظة.

اجتماع تنفيذي كفر الشيخ محلة القصب قرارات الأربعاء

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