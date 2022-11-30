تهديد بالإيذاء.. «الداخلية» تكشف كواليس استغاثة أم من تغيب طفلتها بعين شمس

كشفت وزارة الداخلية عن كواليس استغاثة أم بعد غياب نجلتها بالقاهرة.

وتواصلت أجهزة الأمن مع السيدة وتبين أنها ربة منزل والدة طفلة متغيبة مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وأن والد الطفلة حرر محضرًا بالواقعة بتاريخ 29 نوفمبر بقسم شرطة عين شمس.

وبالفحص تبين أن الطفلة المتغيبة حضرت من تلقاء نفسها، وقررت تركها مسكن والدها بسبب وجود خلافات عائلية بين والديها وقيام والدها بتهديدها بالإيذاء.

وبسؤال والدى الطفلة أيدا ما قررته الطفلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال والدها لإساءة معاملتها.