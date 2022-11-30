مصرع عامل «حدادة» أثناء عمله فى قرية البصارطة بدمياط

سقط حداد يدعى محمد رجب بدوى من قرية عزب النهضة أثناء عمله من أعلى مبنى كفالة اليتيم بالبصارطة، ما أدى إلى وفاته.

تم نقل العامل الي المستشفي في محاولة لإنقاذه وعلاجه ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع سقوط العامل وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار ذويه لاستلام جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به.

قررت النيابة تجديد حبس سائق بمجلس مدينه الزرقا ١٥ يوما على ذمة التحقيق على أن يراعى التجديد له فى الميعاد، بعد أن وجهت له النيابة تهمة الشروع فى القتل والإتلاف، بعد ورود تحريات المباحث العامة وإرفاق الفيديو الخاص بالواقعة.

وقررت محكمة فارسكور تجديد حبس المتهم الموظف بمجلس مدينة الزرقا ويعمل سائقا، فى قضية الشروع فى قتل وحيد جبر المحامى وإتلاف سيارته خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات، على أن يراعى له التجديد فى المواعيد.

وقام موظف في الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا في محافظة دمياط، بالاعتداء بالاصطدام بسيارة أحد المحامين بسبب خلاف أسري، حيث وقع خلاف أسري بين الموظف وزوجته وقامت زوجته بشكوته في محكمة الأسرة وبسبب القضية قام بتهديد المحامي الخاص بها، ومن ثم قام بالاصطدام به بسيارة تابعة للوحدة المحلية.