الأربعاء 30 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عامل «حدادة» أثناء عمله فى قرية البصارطة بدمياط

جثمان
جثمان

سقط حداد يدعى محمد رجب بدوى من قرية عزب النهضة أثناء عمله من أعلى مبنى كفالة اليتيم بالبصارطة، ما أدى إلى وفاته.

تم نقل العامل الي المستشفي في محاولة لإنقاذه وعلاجه ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع سقوط العامل وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار ذويه لاستلام جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به.

قررت النيابة تجديد حبس سائق بمجلس مدينه الزرقا ١٥ يوما على ذمة التحقيق على أن يراعى التجديد له فى الميعاد، بعد أن وجهت له النيابة تهمة الشروع فى القتل والإتلاف، بعد ورود تحريات المباحث العامة وإرفاق الفيديو الخاص بالواقعة.

وقررت محكمة فارسكور تجديد حبس المتهم الموظف بمجلس مدينة الزرقا ويعمل سائقا، فى قضية الشروع فى قتل وحيد جبر المحامى وإتلاف سيارته خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات، على أن يراعى له التجديد فى المواعيد.

وقام موظف في الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا في محافظة دمياط، بالاعتداء بالاصطدام بسيارة أحد المحامين بسبب خلاف أسري، حيث وقع خلاف أسري بين الموظف وزوجته وقامت زوجته بشكوته في محكمة الأسرة وبسبب القضية قام بتهديد المحامي الخاص بها، ومن ثم قام بالاصطدام به بسيارة تابعة للوحدة المحلية.

محافظ دمياط محافظة دمياط جثمان دمياط أحداث دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

«التصديرى للصناعات الكيماوية»: تحضيرات لبرنامج «ازدهار» لتسريع نمو الشركات

حقيقة سداد المواطنين رسومًا مالية للدخول على البوابة المصرية للحج والعمرة

خبراء: انتعاشة سياحية بالأقصر وأسوان والقاهرة.. وإقبال على المراكب النيلية

وكيل «تعليم الغربية» يشهد فعاليات تقييم فرق المرشدات بالمدارس

بيتهوفن شرم الشيخ .. مريم السيناوية تتحدى إعاقة الصمم وتعزف البيانو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى