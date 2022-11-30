حديث الطواحين.. نجوم هولندا لـ«الدستور»: لا نخاف أحدًا.. وقادرون على التتويج

قبل انطلاق بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢ لم يكن منتخب هولندا بين المرشحين للتتويج باللقب على غير عادته، خاصة أن المنتخب صاحب الألوان البرتقالية كلما ذهب إلى المونديال كان من بين الصفوة وأحد المرشحين المحتملين للفوز باللقب.

«سنلعب مباراة تلو الأخرى.. لن نفكر فى القادم.. علينا العمل على اللحظة واستغلال قوتنا»، هكذا وضع فان خال، المدير الفنى للمنتخب الهولندى، استراتيجيته، ورسم أهداف منتخبه، كما سعى لرفع الحوافز والدوافع بداخل لاعبيه، حينما قال قبل انطلاق البطولة: «هذه المجموعة من اللاعبين أفضل من فريق ٢٠١٤، وتستطيع التتويج باللقب».

نجح المنتخب الهولندى فى تصدر مجموعته وظفر بالصدارة، ليحجز مكانًا بالدور الثانى أمام المنتخب المغربى، على الأرجح، فكيف يرى لاعبو هولندا القادم؟ وما تقييمهم لدور المجموعات؟

للإجابة عن هذه التساؤلات

فان دايك: مستعدون للمواجهات الصعبة

قال فيرجيل فان دايك، مدافع منتخب هولندا، لـ«الدستور»، إنه مستمتع باللعب مع منتخب بلاده مثلما يستمتع باللعب مع فريقه ليفربول الإنجليزى، رغم الاختلاف الكبير فى طريقة اللعب بين نموذجى فان خال ويورجن كلوب، مدرب فريقه. وأوضح «فان دايك» أنه يُخرج كل ما لديه فى الملعب، ويلعب من أجل الانتصارات دائمًا، هنا أو هناك، على حد تعبيره. وأضاف: «لا فارق بالنسبة لى بين ليفربول وهولندا، أقدم كل ما لدىّ فى أى مكان، أنا لاعب محترف وأؤدى المطلوب منى.. أحب هولندا وطنى.. وكذلك فى ليفربول لدىّ مشاعر كبيرة وارتباط بالجمهور». وتابع: «نحن هنا لتمثيل منتخب هولندا، ولا أفكر فى شىء آخر الآن، كل تركيزنا منصب على المباراة المقبلة، لقد لعبنا بالأسلوب الذى أردناه ونسعى لتقديم مستوى أفضل فى القادم». وعن صعوبة المواجهات قال: «السنغال فريق قوى للغاية ولعب بشكل جيد أمامنا فى المجموعة لكننا تفوقنا فى النهاية»، وأوضح أن المنافس افتقد جهود نجمه «مانى»، لكن هذا لا يمنع كونهم فريقًا جيدًا جدًا، مؤكدًا أن منتخبه مستعد لمثل تلك المواجهات الكبيرة فى الدور الثانى ولا يخشى أحدًا

فان دايك: مستعدون للمواجهات الصعبة

قال فيرجيل فان دايك، مدافع منتخب هولندا، لـ«الدستور»، إنه مستمتع باللعب مع منتخب بلاده مثلما يستمتع باللعب مع فريقه ليفربول الإنجليزى، رغم الاختلاف الكبير فى طريقة اللعب بين نموذجى فان خال ويورجن كلوب، مدرب فريقه. وأوضح «فان دايك» أنه يُخرج كل ما لديه فى الملعب، ويلعب من أجل الانتصارات دائمًا، هنا أو هناك، على حد تعبيره. وأضاف: «لا فارق بالنسبة لى بين ليفربول وهولندا، أقدم كل ما لدىّ فى أى مكان، أنا لاعب محترف وأؤدى المطلوب منى.. أحب هولندا وطنى.. وكذلك فى ليفربول لدىّ مشاعر كبيرة وارتباط بالجمهور». وتابع: «نحن هنا لتمثيل منتخب هولندا، ولا أفكر فى شىء آخر الآن، كل تركيزنا منصب على المباراة المقبلة، لقد لعبنا بالأسلوب الذى أردناه ونسعى لتقديم مستوى أفضل فى القادم». وعن صعوبة المواجهات قال: «السنغال فريق قوى للغاية ولعب بشكل جيد أمامنا فى المجموعة لكننا تفوقنا فى النهاية»، وأوضح أن المنافس افتقد جهود نجمه «مانى»، لكن هذا لا يمنع كونهم فريقًا جيدًا جدًا، مؤكدًا أن منتخبه مستعد لمثل تلك المواجهات الكبيرة فى الدور الثانى ولا يخشى أحدًا

دافى كلاسين: لا يوجد فريق نخشاه

أكد دافى كلاسين، لاعب وسط ميدان منتخب هولندا، أن احترام المنتخب القطرى كان السبب الذى منح الهولنديين الانتصار على «العنابى»، وكذلك كان احترام كل الخصوم فى المجموعة السبب فى تحقيق نتائج طيبة وتجنب أى مفاجآت، موضحًا أن نتائج الدور الأول ستكون دافعًا للهولنديين على الاستمرار والتقدم.

وشدد «كلاسين» على أن كل مباريات كأس العالم صعبة وليست سهلة، ولا يوجد فريق قادر على الفوز بنتيجة كبيرة فى كل المباريات؛ لأن اللعب يكون أمام منتخبات كبرى تضم أفضل اللاعبين.

وعن المنتخب الذى يخشى مواجهته، قال: «لا يوجد فريق نخاف منه، فنحن نستطيع مواجهة أى منافس، ولدينا القدرة على الانتصار».

مارتن دى رون:سنقدم الأفضل

أشار مارتن دى رون، لاعب وسط ميدان منتخب هولندا، إلى أن المباريات المقبلة للطواحين الهولندية فى بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ ستكون أصعب من دور المجموعات، مشددًا على أنهم لا يُفكرون حاليًا فى مسألة التتويج باللقب.

وقال «دى رون»: «مباراة قطر لم تكن مواجهة سهلة، لقد لعبوا مباراة جيدة للغاية وصنعوا صعوبات كبيرة لنا».

وأضاف: «المواجهات الثلاث كانت صعبة، فالسنغال منتخب قوى للغاية، لكننا لعبنا بشكل جيد، وكذلك الإكوادور.. لم تكن مجموعة سهلة».

وأردف: «الأمر مختلف فى الدور الثانى، لأن المباريات المقبلة ستكون أصعب لكننا هولندا، ونحن نلعب كل مباراة على حدة ولا نفكر فى البطولة، والآن نفكر فى الدور الثانى فقط».

واختتم حديثه، لـ«الدستور»، قائلًا: «قدمنا أداءً جيدًا، ولعبنا بشكل منظم، لكن ما زال لدينا الأفضل لنقدمه».