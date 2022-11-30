الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تعقد اجتماعًا للجنة اختيار مدير إدارة الخدمة المدنية

محافظ دمياط
محافظ دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماع لجنة اختيار شاغلى الوظائف القيادية والإدارات الإشرافية المُنعقد اليوم، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف وأعضاء اللجنة المشكلة.

وتم إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة وفقًا لأحكام القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وطبقًا للشروط المحددة.

وأشارت محافظ دمياط إلى أنه يتم الاختيار فى إطار معايير محددة؛ لتأهيل أفضل الكوادر البشرية ممن لديهم القدرة على تطوير منظومة العمل، وتحقيق طفرة بها.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الخاص بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وأ.رأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديري عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

واطلعت "المحافظ" على بنود الخطة، ونسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بالمشروعات المدرجة بها، وأيضًا عرض الاعتمادات والمصروفات والمتبقي، وما هو جار الصرف منه.

محافظ دمياط دمياط منال عوض اجتماع أحداث دمياط

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