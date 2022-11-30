«التنسيق الحضاري» يدرج الكاتب الراحل مجيد طوبيا في مشروع «عاش هنا»

انضم الروائي الراحل مجيد طوبيا، إلى قائمة عظماء مصر من كتاب ومثقفين وفنانين، ممن سجل مشروع التنسيق الحضاري أسمائهم وعناوينهم حيث عاشوا ضمن مشروعه “عاش هنا”.

وتحمل لافتة “عاش هنا .. مجيد طوبيا”، على حائط منزله الكائن في حي مصر الجديدة ــ محافظة القاهرة، تحديدا في 15 شارع اللواء عبد العزيز علي.

والروائي الراحل مجيد طوبيا، واحد من أبرز جيل الستينيات، والذي رحل عن عالمنا في الربع الأول من العام الجاري، تحديدا في السابع من أبريل 2022، بعد أن أثرى الحياة الأدبية والفنية بإبداعاته السينمائية، وكتاباته الأدبية.

مجيد طوبيا، والمولود في محافظة المنيا خلال العام 1938، كتب ونشر العديد من الأعمال الروائية والمجموعات القصصية. ففي مجال الكتابة الروائية، نذكر من رواياته: “تغريبة بني حتحوت” في جزئين: تغريبة بني حتحوت إلي بلاد الشمال، تغريبة بني حتحوت إلي بلاد الجنوب، رواية “دوائر عدم الإمكان”، رواية “الهؤلاء”، رواية “غرفة المصادفة الأرضية”، رواية “الوليف”، رواية “عذراء الغروب”، رواية “حنان”.

أما في مجال السرد القصصي، فقد كتب “مجيد طوبيا”، المجموعات القصصية: “فوستوك يصل إلي القمر”، “الأيام التالية”، “خمس جرائد لم تقرأ”، “الراية والبرابرة”، بالإضافة إلي كتابته لأدب الأطفال، ومن بينها رواية “مغامرات عجيبة”.

وفي السينما كتب مجيد طوبيا قصة وسيناريو وحوار لأفلام: “أبناء الصمت”، والذي يعد من أفضل أفلام السينما المصرية عن حرب أكتوبر المجيدة 1973، من إنتاج العام 1974، وإخراج محمد راضي، وشارك في بطولته كل من الفنانيين: محمود مرسي، نور الشريف، مديحة كامل، أحمد زكي، محمد صبحي، سيد زيان، حمدي أحمد، ميرفت أمين، والسيد راضي.

كما قدم الكاتب مجيد طوبيا للسينما فيلم: “حكاية من بلدنا”، من إخراج حلمي حليم، وإنتاج العام 1969، ومن بطولة: شكري سرحان، عبد الله غيث، ناهد جبر، محمود ياسين، عبد العليم خطاب، عبد العظيم عبد الحق، وعبد الغني النجدي.

فيلم “قفص الحريم”، للمخرج حسين كمال، ومن إنتاج عام 1989، وبطولة: عزت العلايلي، شيريهان، هياتم، فريدة سيف النصر، سميحة توفيق، عبده الوزير، وائل نور.