الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن القاهرة يكشف ملابسات مصرع شاب صدمته سيارة بزهراء المعادى

الأمن
الأمن

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل، متضمنًا وقوع حادث تصادم بمنطقة زهراء المعادى بالقاهرة تسبب فى مقتل شاب ومطالبة والدة المتوفى باتخاذ اللازم نحو المتسبب فى الحادث، وبالفحص تبين أثناء عبور الشاب الطريق صدمته سيارة مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنًا وقوع حادث تصادم بمنطقة زهراء المعادى بالقاهرة تسبب فى مقتل شاب ومطالبة والدة المتوفى باتخاذ اللازم نحو المتسبب فى الحادث.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 نوفمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بمنطقة زهراء المعادى بدائرة القسم. 

وبالانتقال تبين أنه حال سير سيارة قيادة (طالب، مقيم بدائرة القسم) اصطدم بآخر (طالب، مقيم دائرة القسم) مما تسبب فى إصابته التى أودت بحياته، وذلك حال عبوره الطريق محل البلاغ. 

وبسؤال والدة المتوفى أيدت ما سبق ولم تتهم الأخير أو تشتبه فى وفاة نجلها جنائيًا، وأيدت الواقعة بشاهد رؤية "محدد"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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