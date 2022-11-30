الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الجمعة.. حفل غنائى لـ غادة العبسى بدار الأوبرا

غادة العبسي
غادة العبسي

تقدم المطربة غادة العبسي ثاني حفلاتها مع فرقتها الموسيقية على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة ٢ ديسمبر في تمام الثامنة مساء، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني ورئيس دار الأوبرا المصرية د. مجدي صابر ورئيس البيت الفني الدكتور الفنان خالد داغر. 

يحمل حفل غادة العبسي الغنائي اسم "اللي يحب الجمال"، في إشارة واضحة لإحدى روائع الموسيقار محمد عبدالوهاب وقد سبق وأطلقت غادة على حفلها الأول أيضًا اسم أغنية محمد عبدالوهاب الشهيرة :"عندما يأتي المساء".

تقدم غادة في وصلتين مجموعة من أروع أغنيات الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وسعاد محمد وأسمهان ووردة وفايزة أحمد وصباح ونجاة وأكثر من موشح عراقي وحلبي ومصري.

جدير بالذكر أن غادة العبسي طبيبة أمراض دم تخرجت في كلية الطب والجراحة جامعة عين شمس، كما أنها تعمل منذ أكثر من عشر سنوات في مجال الكتابة الإبداعية ولها ٨ كتب تتنوع بين الرواية والقصة، والتي منها "حشيشة الملاك-مجموعة قصصية-دار إبداع، ولاد الحور-مجموعة قصصية-الهيئة العامة لقصور الثقافة ، الفيشاوي-رواية-دار الساقي 2016، الإسكافي الأخضر-رواية-مؤسسة بتانة 2017، بيت اللوز -مجموعة قصصية -دارغراب 2018، كوتسيكا -رواية مركز المحروسة ٢٠٢١، سدرة -رواية دار روافد ٢٠٢١، ليلة يلدا -رواية -دارالتنوير". 

وحصلت على العديد من الجوائز المحلية والعربية، منها جائزة أخبار الأدب عن روايتها الإسكافي الأخضر وجائزة دبي الثقافية عن مخطوط روايتها الأولى الفيشاوي، إضافة إلى جائزة نازك الملائكة للإبداع النسوي عن قصة مانوليا، وجائزة نادي القصة المصري عن أفضل قصة قصيرة "بيت اللوز"، ووصلت روايتها ليلة يلدا الصادرة عن دار التنوير إلى القائمة القصيرة في كل من جائزة الشيخ زايد لهذا العام وجائزة ساويرس الثقافية.

لمطربة غادة العبسي اللي يحب الجمال دار الأوبرا المصرية عندما يأتي المساء فنانة وكاتبة

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وائل لطفي

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