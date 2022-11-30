الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص جراء انقلاب ميكروباص بأسوان

موقع الحادث
موقع الحادث

أصيب 5 أشخاص جراء اندلاع النيران في ميكروباص بعد انقلاب نتيجة حدوث شرز كهرباء، ما أدى إلى انقلابه، مساء الأربعاء، وذلك أسفل كوبرى أسوان الملجم، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفل كوبرى أسوان الملجم، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور تم إخطار مرفق الإسعاف، وتم الدفع بالسيارات لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتبين انقلاب الميكروباص بعد نشوب حريق فيها بسبب شرز كهربائي، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

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والمصابون هم: يوسف أمام بدري، 18 سنة، إصابته سحجات متفرقة بالجسم، و محمد حسين عمار، عمره 18 سنة، وإصابته جرح بالساعد الأيسر، وعلى محمد علي، 19 سنة، كدمات بالذراع الأيسر، عبدالحميد مصطفى عبدالحميد، عمره 17 سنة، اشتباه بكسر في الذراع الأيمن، عبدالرحمن خالد محمد، 18 سنة، يعاني من آلام بالفقرات العنقية، تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسوان 5 مصابين أسعاف أسوان الجهات الامنية أسفل كوبرى أسوان الملجم

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