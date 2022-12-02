تزامنا مع مبادرة «المتحدة».. نصائح لتنمية موهبة الغناء عند طفلك

يرغب الأطفال الذين لديهم موهبة الغناء في ممارسة مهنة في الموسيقى، ولكن تؤثر طريقة تحضيرهم على موهبتهم في شكلها النهائي، فقد كان المطربون الكبار المنجزون مثل بيونسيه وجوستين تيمبرليك في يوم من الأيام مطربين أطفال ذوي عيون مشرقة، ويثبت نجاحهم أن إعطاء الأطفال الأدوات المناسبة في سن مبكرة يمكن أن يؤتي ثماره لاحقًا في الحياة.

وعملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "تنمية المواهب"، نقدم لكن نصائح من موقع chron، لتنمية موهبة الغناء عند طفلك.

علم الأطفال كيفية تطوير الجلد السميك

1.علم الأطفال كيفية تطوير الجلد السميك والتعامل مع النقد، وهذا درس مهم لأي شخص، لكنه مهم بشكل خاص للأطفال، الذين يميلون إلى أن يكونوا أكثر حساسية من البالغين، فدعهم يعرفون كيف يستمعون إلى التعليقات السلبية دون الشعور بالإحباط.

امنحهم تقييمًا صادقًا لأدائهم، الجيد والسيئ، وتجنب ترك الأخطاء تتراكم حيث يصعب كسرها بمرور الوقت، فإن تقديم نقاط جيدة إلى جانب أي نقاط سيئة يمكن أن يخفف من وطأة المغنين الشباب.

اجعل الأطفال في دائرة الضوء

2.اجعل الأطفال في دائرة الضوء، فقد يؤدي دفع الطفل بسرعة كبيرة إلى تقليل الاهتمام بالغناء وتدمير الثقة، وتأكد من أن الأطفال مرتاحون في الغناء للأصدقاء والعائلة قبل أن يبدأوا في الغناء للغرباء، وتعامل مع رهاب المسرح قبل تسجيل الأطفال في عروض المواهب والجوقات وفرق الأداء، وعندما يبدأ الأطفال في الشعور بالراحة عند الغناء أمام الآخرين، ففكر في جعلهم يختبرون أداء العروض العامة.

اجعل الغناء جزءًا من حياتهم اليومية

3.اجعل الغناء جزءًا من حياتهم اليومية، وخصص قدرًا معقولًا من وقت التدريب، ويجب أن يكون هذا كافيًا لمساعدة الأطفال على تنمية مواهبهم، ولكن ليس كثيرًا لدرجة أن هذه العملية تنفجرهم. يحتاج الأطفال إلى هيكل للحفاظ على التوازن والتركيز، وتساعدهم الممارسة المنتظمة على تطوير مهارات إدارة الوقت وأخلاقيات العمل. تجنب قطع الممارسات في وقت مبكر.

اسأل الأطفال عن المطربين

4.اسأل الأطفال عن المطربين والأغاني المفضلة لديهم للكشف عن الأنماط، وقد تكتشف أن طفلك يستمتع بموسيقى الروك الكلاسيكية بدلاً من موسيقى البوب ​​أو الإنجيل بدلاً من موسيقى الريف، تجنب التركيز على الأنواع التي تروق فقط لأذواقك. السماح للأطفال بالغناء بما يحلو لهم يزيد من استمتاعهم وقدراتهم في الأداء، وعرّف الأطفال على مجموعة متنوعة من الموسيقى لمنحهم قاعدة معرفية أوسع، فتذكر أن الطفل هو النجم وليس أنت.

حافظ على موقف إيجابي وتوقعات واقعية

5.حافظ على موقف إيجابي وتوقعات واقعية، وتذكر أن صناعة الموسيقى تنافسية للغاية وأن كل مغني طفل لا يمكن أن يكون مايكل جاكسون القادم، وتجنب تطوير موقف أولياء الأمور في المرحلة لأن هذا يؤدي إلى إجهاد لا داعي له.

إلحق الأطفال بدروس الموسيقى

6.إلحاق الأطفال بدروس الموسيقى، وابحث في السجل المهني وبيانات اعتماد المعلمين المحتملين حتى تعرف أنهم يتمتعون بالمصداقية، وتأكد من أن الأطفال يشعرون بالراحة مع اختيارك.