عوّد جسمك على العادات الغذائية الصحيحة.. كيف يمكن تثبيت الوزن بعد الدايت؟

تثبيت الوزن بعد التخسيس هو حلم كل شخص بذل مجهودًا كبيرًا ليصل للوزن الذي يحلم به في النهاية، ولكن بعد النجاح لا بد من بذل المزيد من الجهد لكي تستمر في هذا النجاح بالطبع، وذلك حتى لا يفشل الدايت والعودة مرة أخرى لما كانوا عليه قبل البدء في الدايت وفقدان الوزن، ولذلك توضح الدكتورة مها سالم أخصائية التغذية العلاجية كيف يمكن بعناية تثبيت الوزن بعد التخسيس بشكل صحيح.

ما هي فكرة تثبيت الوزن

يعد تثبيت الوزن هو الاحتفاظ بكميات صغيرة من الوجبات وتعويد الجسم على العادات الغذائية الصحيحة التى يجب اتباعها أثناء الحمية الغذائية على أن تكون كمية السعرات الحرارية المتناولة فى اليوم تساوى كمية السعرات الحرارية المفقودة من الجسم، كما أن تثبيت الوزن يكون بأن يصبح لديك نمط حياة مختلف لتناول الطعام، فلا يوجد حل سحرى تتناول خلاله كل الأطعمة غير الصحية بكميات كبيرة بدون زيادة الوزن.

ومن النصائح التى تساعد على تثبيت الوزن فى الرجيم ما يلي: