الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

عوّد جسمك على العادات الغذائية الصحيحة.. كيف يمكن تثبيت الوزن بعد الدايت؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تثبيت الوزن بعد التخسيس هو حلم كل شخص بذل مجهودًا كبيرًا ليصل للوزن الذي يحلم به في النهاية، ولكن بعد النجاح لا بد من بذل المزيد من الجهد لكي تستمر في هذا النجاح بالطبع، وذلك حتى لا يفشل الدايت والعودة مرة أخرى لما كانوا عليه قبل البدء في الدايت وفقدان الوزن، ولذلك توضح الدكتورة مها سالم أخصائية التغذية العلاجية كيف يمكن بعناية تثبيت الوزن بعد التخسيس بشكل صحيح.

ما هي فكرة تثبيت الوزن

يعد تثبيت الوزن هو الاحتفاظ بكميات صغيرة من الوجبات وتعويد الجسم على العادات الغذائية الصحيحة التى يجب اتباعها أثناء الحمية الغذائية على أن تكون كمية السعرات الحرارية المتناولة فى اليوم تساوى كمية السعرات الحرارية المفقودة من الجسم، كما أن تثبيت الوزن يكون بأن يصبح لديك نمط حياة مختلف لتناول الطعام، فلا يوجد حل سحرى تتناول خلاله كل الأطعمة غير الصحية بكميات كبيرة بدون زيادة الوزن.

ومن النصائح التى تساعد على تثبيت الوزن فى الرجيم ما يلي:

  • تناول حوالى 8 أكواب من الماء يوميًا لزيادة معدل حرق الدهون مع تقليل الشعور بالجوع وتنظيف الجسم من السموم.
  • تناول الطعام الصحي المتوازن الغني بالعناصر الغذائية وقليل الدهون والسعرات الحرارية ومنه: الخضروات والفواكه، التى تساعدك على الشعور بالشبع.
  • تقسيم الوجبات اليومية فبدلًا من تناول 3 وجبات رئيسية كبيرة يمكننا أن نضيف وجبتين خفيفتين بين الوجبات لزيادة الإحساس بالشبع.
  • الابتعاد قدر الإمكان عن الزيوت المهدرجة والسمن النباتى، وتبديلها بالدهون الصحية مثل: المكسرات وزيت الزيتون.
  • تجنب السكريات قدر الإمكان ويمكن شرب العصائر والمشروبات بدون إضافة سكر أو بأقل كمية ممكنة من السكر.
  • يجب الاستمرار في مراقبة وزنك باستمرار من خلال قياس وزن الجسم مرة واحدة أسبوعيًا بدون مبالغة.
تثبيت الوزن تثبيت الوزن بعد التخسيس كيفية تثبيت الوزن بعد التخسيس فقدان الوزن البدء في الدايت صغيرة من الوجبات الاحتفاظ بكميات صغيرة من الوجبات يجب اتباعها أثناء الحمية الغذائية

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