«مستقبل وطن» يعقد اجتماعًا تنظيميًا لاعتماد خطة العمل في بني سويف

عقدت أمانة حزب "مستقبل وطن" في محافظة بني سويف، برئاسة النائب حسام العمدة، أمين الحزب بالمحافظة، وإشراف الدكتور شريف عبدالمنعم، أمين التنظيم، اجتماعًا تنظيميًا، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات التنظيمية بينها نتائج عمل الأمانات خلال الفترة الماضية، واعتماد خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع أكد النائب حسام العمدة، ضرورة التلاحم مع المواطنين والتواجد في الشارع بفعاليات تساعد في حل مشاكلهم بالتعاون مع الهيئة البرلمانية للحزب، وذلك من خلال مكاتب خدمة المواطنين التي تم تفعيلها بمقرات الأمانات في المراكز، مع دراسة التوسع في تلك المكاتب بمقرات الوحدات الحزبية.

حضر الاجتماع النواب أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة: النائب طه أبو الناظر، عضو مجلس النواب الأمين المساعد للحزب، النائبة ميرفت ميشيل، عضو مجلس النواب، والنائب محمد سيد كامل عضو مجلس النواب، النائبة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى الكابتن توني عثمان الأمين المساعد للحزب، وأعضاء هيئة المكتب بالمحافظة، وخلال الاجتماع ناقش أمين الحزب بالمحافظة خطة العمل خلال الفترة القادمة، والتي تتطلب بذل جهد إضافي ومضاعف من الجميع، حيث استمع إلى كل الآراء والمقترحات التي تعود على المواطن بالنفع.

كما استعرض النائب حسام العمدة الاستعدادات النهائية لانطلاق مسابقة اوائل الطلبة في نسختها الثانية والتي تنطلق 1 ديسمبر والتي تعد أكبر مسابقة تعليمية، مطالبًا بتوجيه قوافل إرشادية من المتخصصين إلى المزارعين بالتعاون مع مديرية الزراعة، لزيادة الإنتاجية الزراعية، والتوعية بطرق الزراعة الحديثة، كذلك مناقشة مقترحات خاصة بمد وسائل العون للمواطن وبخاصة الأكثر احتياجًا.

واستعرض الدكتور شريف عبدالمنعم، أمين التنظيم بالحزب، أداء الأمانات النوعية خلال الفترة الماضية، وخطة العمل المقترحة خلال الفترة المقبلة، مطالبًا ببذل مزيد من الجهد والعمل.