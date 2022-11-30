رئيس «مياه أسيوط» يتفقد التشغيل التجريبى لمحطة صرف الزاوية

تفقد المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، محطة رفع صرف صحي قرية الزاوية بمركز أسيوط، ورافقه النائب محمد حمدي دسوقي، عضو مجلس الشعب عن دائرة مركز أسيوط، للاطمئنان على سلامة مكونات المحطة حيال بدء التشغيل التجريبي الجزئي للمحطة، والذي تم الانتهاء منه من الشبكات في نطاق المحطة الرئيسية (1)، على أن يتم الدخول تباعًا بعد الانتهاء من الوصلات الفرعية وتوصيلها على الشبكة الرئيسية.



وصرح رئيس الشركة، بأن محطة رفع صرف صحي الزاوية تم تنفيذها ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل الثاني ISSIP2 المنفذ بقري محافظة أسيوط (شطب- موشا- ريفا- دير ريفا- الزاوية) بمركز أسيوط، وقرى (النواميس- العتمانية- النواورة- وادى الشيح) مركز البداري، والممولة من البنك الدولي بتكلفة إجمالية 1 مليار و200 مليون جنيه، ليجني ثمارها (500) ألف مستفيد من سكان المحافظة.

وتناشد الشركة السادة المواطنين بالقرية ضرورة التوجه لمركز خدمة العملاء الرئيسي يخدم مركز ومدينة أسيوط لفتح ملفات للتوصيل على شبكات الصرف الصحي العاملة.



وأكد على أهمية إطلاق حملات توعوية والتوجه بسيارات خدمة العملاء المتنقلة لتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي والمعدة لتصريف المخلفات السائلة، ولا داع لإلقاء المخلفات الصلبة التي تتراكم فيما بعد وتسبب انسدادات وطفوحات في الشبكات، ومن ثم تؤثر بالسلب على المستوى الخدمي الذي يتمتع به المواطنون.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن هذا يأتي في إطار خطة الشركة لرفع كفاءة جميع المحطات ومشروعات الشركة للارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للمواطنين لنيل رضائهم، وتحقيق أقصى استفادة لهم من خلال المشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة