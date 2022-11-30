لماذا تنظم رحلات إلى الفضاء؟ ..أستاذ هندسة الفضاء يُجيب

أكد محمد العراقي، أستاذ هندسة الفضاء، أن مصر كان لها السبق في إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1 " لتوفير اتصالات مؤمنة وقنوات تلفزيونية وإنترنت عديد النطاق.

وقال "العراقي"، خلال مداخلة عبر "سكايب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، إن القمر الصناعي له ثلاثة أهداف أساسية وتتمثل في الأتي: ما المطلوب؟ ومَن المستفيد؟ وكيف يتم إطلاقه؟.

وأضاف العراقي أن الاستثمار في الفضاء يحقق عائدًا استثماريًا هائلًا، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفوائد لإطلاق الأقمار الصناعية للفضاء، منها مراقبة الأرض للجهات المعنية لاستغلالها في إدارة المياه والتوسع العمراني واستصلاح الأراضي، والاستثمار في الفضاء يُحْدِث عائدًا مباشرًا على المواطن العادي من خلال المشاركة في هذه الصناعات الاستراتيجية.

وأكد أستاذ هندسة الفضاء على أن العائد يستحق أن تقوم كل الدول بالاستثمار في الفضاء، إذ يتجاوز بنسبة من واحد إلى 10 أضعاف التكلفة كمكسب، والسفر للفضاء يعطينا حلولًا غير تقليدية للأنظمة الأرضية.

وفي يوليو الماضي، انطلقت رحلة الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون إلى الفضاء، بعد استعدادات جرت خلال أكثر من عقدين من الزمن؛ حيث أسس برانسون شركة "فيرجن غالاكتيك" في 2004 بهدف إنشاء مركبة فضائية مجنحة قادرة على استيعاب ما يصل إلى 8 أشخاص.

وقد أجرت مركبة الفضاء "سبيس شيب تو"، أكثر من 20 رحلة تجريبية، وصلت 3 منها إلى حافة الفضاء وجعلت من 5 موظفين من "فيرجن غالاكتيك" رواد فضاء.