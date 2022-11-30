الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عمار مندور: إنشاء محطة مياه خاصة تكفي لاحتياجات السكان ببدر

عمار مندور
عمار مندور
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تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، الموقف التنفيذي لمحطة مياه رقم 4 بالمدينة، موضحا أن كمية المياه الواردة من مدينتى العاشر والعبور لا تكفى لاحتياجات المدينة، مشيرا إلى أن الجهاز نفذ وصلة قطر 600 مم من خط خليج السويس والتى ساهمت بشكل كبير فى سد جزء كبير من الاحتياجات.

وأكد المهندس عمار مندور ضرورة وجود حلول آجلة ومستديمة عن طريق إنشاء محطة مياه خاصه للمدينة تكفى لسد احتياجات المدينة حاليا ومستقبلا.

وأفاد رئيس جهاز مدينة بدر أنه تم الانتهاء من 2 خزان سعة الخزان الواحد 10 آلاف متر مكعب، بالإضافة إلى الانتهاء من الهيكل الخرسانى والمبانى للمبنى الإدارى والمسجد ومبنى الكلور ومبنى الورشة ومبنى عنبر الطلمبات والذى يسع فى مرحلته الأولى عدد 6 طلمبات قدرة كل طلمبه 520لتر/ثانية.

وأشار المهندس عمار مندور إلى أنه تم الانتهاء من تصنيع جميع الطلمبات وتم شحنها وفور الوصول سيتم أعمال التركيب فورا حيث تم الانتهاء من صب جميع القواعد الخرسانية لها وكذلك تم عمل الوصلات الخاصة بها، كما أنه جارى تركيب آخر 700 متر من خط المياه قطر 1600 الواصل من المحطة إلى مدينة بدر والبالغ طوله الكلى 6 كيلو ونص.

وأردف المهندس عمار مندور أنه من المتوقع الانتهاء من جميع الأعمال بنهاية شهر مارس من العام القادم يبدأ بعدها التشغيل التجريبي.

إنشاء محطة مياه خاصة للمدينه بدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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