أسعار العملات الرقمية.. سوق «الكريبتو» يعود للصعود بعد صدمة «بلوك فاي»

تحولت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم نحو المكاسب، بعد صدمة انهيار شركة بلوك فاي للتداول.

ارتفعت عملة البيتكوين وهي العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم بنسبة 2.31%، لتصل إلى 16.858.3 دولار، كما ارتفعت عملة إيثريوم بنسبة 5.14% دولار مسجلة 1.269.91 دولار، وارتفعت عملة كاردانو بنسبة 1.00% لتسجل 0.3141 دولار.

وخسرت عملة سولانا بنسبة 0.66% لتسجل 612. 13 دولار، وكسبت عملة دوج كوين بنحو 3.24%، لتصل إلى مستويات 0.106514 دولار، وارتفعت عملة شيبا Shiba Inuبنسبة 0.54% إلى مستويات 0.0931 دولار، وكسبت العقود الذكية AV AX في حدود 2.64% إلى مستويات قرب 12.80 دولار.

كما كسبت عملة تيرا Terra Classic بنسبة 69. 0% إلى مستويات 0.001623 دولار، كما كسبت عملة FTX Token بنسبة 36. 3% إلى مستويات 1.3572 دولار.

تعرض سوق الكريبتو للعملات المشفرة خلال عام 2022 للعديد من التحديات أبرزها ارتفاع معدلات التضخم ولجوء المركزي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة لمستوى 4% على الأموال الفيدرالية لكبح التضخم الذي تخطى حاجز 8%.

وأدت سياسات التشديد النقدي في الولايات المتحدة إلى عزوف المستثمرين على العملات المشفرة والتوجه إلى السندات الأمريكية ذات العائد الكبير.

ولمّح مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي، إلى خفض وتيرة زيادة أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة في وقت قريب للغاية.