كيف يمكن حماية الأطفال من الفيروس المخلوى؟

أوضح الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة في جامعة عين شمس سابقاً، كيفية التعامل مع الفيروس المخلوي عند الأطفال، خاصة خلال فترة الحضانة، قائلاً: "إن الفيروس المخلوي واحد من الفيروسات المعروفة منذ زمن بعيد، حيث يعتبر سببًا مهمًا لأعراض البرد والإنفلونزا".

وأضاف الدكتور أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أن الفيروس المخلوي استطاع أن ينال نوعًا من الدعاية خلال الفترة الأخيرة، حيث إن هناك نوعًا من التخوف من حدوث التهابات في الجهاز التنفسي، لافتاً إلى أنه منذ جائحة كورونا وأصيب الناس بحالة من التخوف من ظهور أي أعراض من أعراض البرد.

وأوضح أن هناك الكثير من الفيروسات المسئولة عن أعراض الجهاز التنفسي العلوي، مشددا على ضرورة الوقاية التي تتمثل في ضرورة غسل اليدين وارتداء الكمامة، والبعد عن الأطفال الرضع، معقبا: "أي شخص مصاب، عليه ألا يقبل طفلًا رضيعًا".

وأشار إلى أنه يجب أن تحترس الأمهات من ظهور أعراض البرد على أطفالهن، ومن ثم عليهم ألا يذهبوا إلى المدرسة حتى لا يتسببوا في حدوث العدوى، كما يجب على ممرضة وطبيبة المدرسة أن تمر على الأطفال، وأي طفل مصاب يجب إعطاؤه إجازة، كذلك يجب التطهير والتعقيم.

وفي حالة الإصابة بالفيروس المخلوي، يجب تناول أدوية لتخفيف الأعراض، وخاصة إذا كان شخصًا عاديًا، فإذا كان يعاني من ارتفاع درجة الحرارة عليه أن يتناول أدوية تخفض من ارتفاع درجة الحرارة.