راشفورد رجل مباراة إنجلترا وويلز فى كأس العالم

حصد ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، جائزة رجل مباراة إنجلترا وويلز التي أسدل الستار عليها في منافسات كأس العالم.

وسجل راشفورد هدفين في فوز إنجلترا بثلاثية نظيفة على ويلز وساهم في تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16 بمونديال قطر.

وتغلب إنجلترا على منتخب ويلز في المواجهة البريطانية التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة.

وفرض المنتخب الإنجليزي، الذي كان يكفيه التعادل للصعود رسميًا للأدوار الإقصائية في البطولة، سيطرته على مجريات المباراة في معظم الأوقات، وحقق انتصاره بأقل مجهود في ظل استسلام واضح من جانب المنتخب الويلزي للخسارة، حيث عجز لاعبوه عن تهديد مرمى منتخب (الأسود الثلاثة) على مدار شوطي اللقاء.

وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل لإنجلترا في الدقيقة 50، قبل أن يضيف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 52، ليعود راشفورد ويهز الشباك من جديد، محرزًا الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 68.

بهذا الانتصار، رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 7 نقاط، ليتربع على صدارة المجموعة، ويضرب موعدًا مع منتخب السنغال، وصيف المجموعة الأولى، يوم الأحد القادم في دور الـ16.