إنجلترا تضرب ويلز بثلاثية وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم

حسم منتخب إنجلترا تأهله إلى دور الـ16 بكأس العالم 2022 بقطر بعد الفوز على نظيره ويلز بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2022 بقطر.

وتأهل منتخب إنجلترا بعدما حسم صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وحيد.

الشوط الأول

استحوذ المنتخب الإنجليزي بالكامل على مجريات الشوط الأول، دون أي خطورة أو هجمة حقيقية من الجانب الويلزي.

وأضاع ماركوس راشفورد انفرادًا تامًا بمرمى داني وارد في الدقيقة 9، حيث تصدى الأخير لكرته.

وفي الدقيقة 14، فودين سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب، وبالدقيقة 22 جوردان هندرسون أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمنى لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

الدقيقة 24، أطلق راشفورد تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها المدافع نيكو ويليامز برأسه.

ومن عمل جماعي في الدقيقة 37 كاد فودين أن يسجل الهدف الأول بعد تسديدة قوية علت مرمى وارد، ثم في الدقيقة 39 مرت مقصية راشفورد بجوار مرمى الحارس الويلزي.

وفي الدقيقة الأخيرة كان الظهور الأول لويلز بتسديدة من جو ألين، علت مرمى جوردان بيكفورد.

الشوط الثاني

سيطرت إنجلترا بالكامل وسجلت ثلاثة أهداف في أقل من ثلث ساعة لتنهي اللقاء.

بدأ تسجيل ثلاثية إنجلترا ماركوس راشفورد في الدقيقة 50، من ركلة حرة رائعة سكنت تسديدته شباك داني وارد.

وفي الدقيقة 51 سجل الهدف الثاني فودين بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة هاري كين.

وأنهى الثلاثية لصالح الإنجليزي راشفورد نجم اللقاء بهدف ثانٍ له في الدقيقة 68 بعد فاصل مهاري ليسدد كرة قوية لم يتمكن وارد من التصدي لها بشكل جيد.