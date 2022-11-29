الأربعاء 30 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إنجلترا تضرب ويلز بثلاثية وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
ads

حسم منتخب إنجلترا تأهله إلى دور الـ16 بكأس العالم 2022 بقطر بعد الفوز على نظيره ويلز بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2022 بقطر.

وتأهل منتخب إنجلترا بعدما حسم صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وحيد.
الشوط الأول

استحوذ المنتخب الإنجليزي بالكامل على مجريات الشوط الأول، دون أي خطورة أو هجمة حقيقية من الجانب الويلزي.

وأضاع ماركوس راشفورد انفرادًا تامًا بمرمى داني وارد في الدقيقة 9، حيث تصدى الأخير لكرته.

وفي الدقيقة 14، فودين سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب، وبالدقيقة 22 جوردان هندرسون أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمنى لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

الدقيقة 24، أطلق راشفورد تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها المدافع نيكو ويليامز برأسه.

ومن عمل جماعي في الدقيقة 37 كاد فودين أن يسجل الهدف الأول بعد تسديدة قوية علت مرمى وارد، ثم في الدقيقة 39 مرت مقصية راشفورد بجوار مرمى الحارس الويلزي.

وفي الدقيقة الأخيرة كان الظهور الأول لويلز بتسديدة من جو ألين، علت مرمى جوردان بيكفورد.
الشوط الثاني
سيطرت إنجلترا بالكامل وسجلت ثلاثة أهداف في أقل من ثلث ساعة لتنهي اللقاء.

بدأ تسجيل ثلاثية إنجلترا ماركوس راشفورد في الدقيقة 50، من ركلة حرة رائعة سكنت تسديدته شباك داني وارد.

وفي الدقيقة 51 سجل الهدف الثاني فودين بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة هاري كين.

وأنهى الثلاثية لصالح الإنجليزي راشفورد نجم اللقاء بهدف ثانٍ له في الدقيقة 68 بعد فاصل مهاري ليسدد كرة قوية لم يتمكن وارد من التصدي لها بشكل جيد.

انجلترا دور الـ 16 كأس العالم كأس العالم 2022 بقطر ويلز

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

بعد ارتفاع قياسى.. تراجع أسعار الذهب مع الإقبال على البيع لجنى الأرباح

مصادر: اختيار المهندس أشرف دسوقى نائبًا لشركة شمال القاهرة للشبكات

غدًا.. استئناف جلسات محاكمة «هبة قطب» بتهمة نشر أخبار كاذبة

النرويج تُعلن وقف تراخيص التنقيب عن النفط حتى 2025

محمد الباز: «أصالة لحم أكتافها من مصر ويجب أن تعتذر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد «13»

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية