إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية فى 3 مراكز بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، اليوم، من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لظاهرة البناء العشوائي المخالف دون ترخيص تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على مواصلة حملات لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة، حيث تم رصد وإزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية تله اليوم تمكنت من تنفيذ حملة مكثفة لأعمال الإزالة ومن خلال الحملة تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ ٣ حالات تعد بالبناء المخالف على أراضى زراعية بمساحة ٢ قيراط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها؛ لمنع انتشار العشوائيات واحترامًا لسلطة القانون وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة فى المحاصيل الزراعية وحمايتها من التبوير.

وأضاف عماد حسن رئيس مجلس ومدينة بني مزار، أنه تنفيذًا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تمكنت الوحدة بقرية بني علي من إزالة حالتين تعدٍ على الأراضى الزراعية، الأولى بقرية بنى على إعادة مخالفة للمرة الرابعة على طريق أبوعيسى بجوار مدرسة بنى على الإعدادية على مساحة ١٨ سهم تعاون زراعى والثانية بقرية السنارية إعادة مخالفة للمرة الثانية على مساحة قيراط تعاون زراعى، وتم تسليم الأرض محل المخالفة لمسئول الزراعة للمتابعة المستمرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة تحت إشراف عاكف عبد السلام نائب رئيس المركز تمكنت الوحدة المحلية بقرية برطباط من رصد حالتين تعد الأولى بناء مخالف تعد على أرض زراعية عن طريق حفر أساسات استعدادا للبناء، والأخرى بناء بالبلوك الحجرى والأسمنت بقرية برطباط، وتم على الفور إزالة التعديات بالكامل في المهد وحتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وذلك في وجود رئيس القرية ومسئولي التنظيم بالقرية، مشيرا إلى أنه وجه بالمتابعة الدورية والمستمرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة في المهد دون تهاون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.