الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

هبوط أرضى بطريق «زفتى - بنها».. ومحافظ الغربية يوجه بصيانته

هبوط أرضي
هبوط أرضي
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شهد طريق “زفتى - بنها”، أمام قرية مسجد وصيف، التابعة لمركز زفتى، بمحافظة الغربية، الثلاثاء، حدوث هبوط أرضي بطول يقترب من 150 مترًا، وعرض لا يتعدي الـ15 سنتمتر، وذلك بشكل مفاجىء، عقب البدء في أعمال تحجير الترع وعمل كركات الضغط.
 


وأصيب المواطنون بحالة من الخوف خشية سقوط منازلهم، خاصة في ظل ما وصفوه بتجاهل المسؤلين شكواهم التي طالت الطريق الحيوي وعبروا لـ "الدستور" عن قلقهم حال مرور سيارات النقل الثقيل التي تشتهر بها مدينة زفتي وقراها.
 


وانتقلت "الدستور" إلى موقع الهبوط الأرضي بطريق “زفتى - بنها” والمسمى طريق “ميت بره”، أمام قرية مسجد وصيف، وتبين من المعاينة تجمع العشرات من ممثلي الأسر والعائلات حول موقع الهبوط الأرضي؛ تحسبا لاتساع فجوه الهبوط وسط حضور لجان من الإدارة الهندسية والرقابة والمتابعة بديوان مجلس مدينة زفتى.


وأوضح الدكتور محمد الحفناوي، أحد أهالي قرية ميت الرخا، أن الهبوط الأرضي الجديد قد وقع نتيجة تسرب كميات كبيرة من المياه الجوفية والذي نتج عنه تسرب مياه بخطوط مياه فئة 8، وهو ما تسبب في حدوث تصدعات في التربة الرخوة مؤكدا أن حياه الألاف من المواطنين أصبحت في خطر فادح يهدد أرواح أطفالهم في كل لحظة، ومع مرور كل سيارة، وأن الحادث كثير التكرر في كل عام ولكن هذه المرة حجم أكبر وأسرع في الإنتشار ومحاولات التسكين في كل مرة لن تُجدي مع الطرق الجديدة والحديثة المجاوة.


وكانت "الدستور"، تواصلت مع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والذي وجه علي الفور إبراهيم فايد رئيس المدينة والإدارة الهندسية بمجلس مدينة زفتي بضرورة إصلاح الشرخ والهبوط الأرضي وتشكيل لجنة متخصصة للوقوف علي أسباب حدوثه، وأشار محافظ الغربية إلى أنه يباشر كافة أعمال إعادة الطريق لأصله.

هبوط أرضى
هبوط أرضى
هبوط أرضى
هبوط أرضى
هبوط أرضى
هبوط أرضى
هبوط ارضي بمحافظة الغربية تشكيل لجنة هبوط أرضي بطريق زفتي بنها ومحافظ الغربية يوجه بصيانته

رئيس التحرير

وائل لطفي

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