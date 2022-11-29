شعبة الذهب: لا ننصح بالتوجه للشراء أو البيع.. والأمر تقديرى

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن المواطنين في مصر يسيرون على قدم وساق الآن لشراء الذهب بغرض الاستثمار طويل الأمد وليس للتزين به.

ارتفاع أسعار الذهب

وأكد ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن قيمة الذهب تتزايد مع مرور الوقت، معبرًا: "الناس أكيد لاحظت أن جرام الذهب خلال أسبوعين زاد أكثر 20%".

شراء الذهب حالياً

وأضاف: "هناك متغير جديد في سوق الذهب حدث أمس وهو الهدوء النسبي على الطلب بما أثر على تراجع الأسعار حوالي 30 أو 40 جنيهًا فى الجرام، مازلنا نرصد سوق الذهب والأسعار، حركة البيع والشراء تقديرية وتختلف من شخص لآخر".

وأكمل: "في ظل الظروف الحالية لا ننصح بالتوجه للشراء أو البيع والأمر تقديري، حسب ظروف كل فرد".