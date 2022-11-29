الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شعبة الذهب: لا ننصح بالتوجه للشراء أو البيع.. والأمر تقديرى

الذهب
الذهب
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قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن المواطنين في مصر يسيرون على قدم وساق الآن لشراء الذهب بغرض الاستثمار طويل الأمد وليس للتزين به.

ارتفاع أسعار الذهب 

وأكد ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن قيمة الذهب تتزايد مع مرور الوقت، معبرًا: "الناس أكيد لاحظت أن جرام الذهب خلال أسبوعين زاد أكثر 20%".

شراء الذهب حالياً

وأضاف: "هناك متغير جديد في سوق الذهب حدث أمس وهو الهدوء النسبي على الطلب بما أثر على تراجع الأسعار حوالي 30 أو 40 جنيهًا فى الجرام، مازلنا نرصد سوق الذهب والأسعار، حركة البيع والشراء تقديرية وتختلف من شخص لآخر". 

وأكمل: "في ظل الظروف الحالية لا ننصح بالتوجه للشراء أو البيع والأمر تقديري، حسب ظروف كل فرد".

هاني ميلا رئيس شعبة الذهب شراء الذهب الغرف التجاري الحياة اليوم

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وائل لطفي

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