الزراعة: إنتاجنا من الأرز يكفى الاستهلاك وارتفاع الأسعار «غير مبرر»

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، عن أن إنتاج مصر من الأرز يكفي للإنتاج المحلي وأن هناك انفراجة في أسعار المحصول خلال الفترة المقبلة.

أكد د. مجاهد عمار، أستاذ الأرز ووكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الراضي، أن المساحة التي تمت زراعتها وإنتاجنا من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي وأن ارتفاع الأسعار غير مبرر وأن التجار هم من يخزنون الأرز حاليًا، لحين ارتفاع الأسعار، معتقدين أن السعر سيرتفع، حيث ارتفعت الأسعار بعد قيام وزارة التموين بتحديد سعر التوريد للحكومة بـ6600 جنيه للطن، كسعر ضمان متوقعة انفراجة في الأسعار خلال الفترة المقبلة مع تشديد الرقابة على الأسواق.

وقال عمار، لـ"الدستور"، إن مصر تزرع مليونًا وربع المليون فدان متوسط إنتاج الفدان 4 طن للفدان ينتج 5 ملايين طن أرز شعير ينتج 3.3 مليون طن أرز أبيض يكفي الاستهلاك المحلي، حيث إن المشكلة ليست في الإنتاج وهي آليات سوق وأن المسألة تعدت العرض والطلب ومن المفروض ألا يتعدى سعر الكيلو 12 جنيهًا وهى مربحة للمزارع أمّا أن يصل السعر 17 و20 جنيهًا فهو عبء على المستهلك، ولا بدّ من تشديد الرقابة على الأسواق وأماكن تخزين الأرز لضبط الأسعار.