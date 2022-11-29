الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء خلال التنقيب عن الآثار بالوراق

جثة
جثة
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لقي عامل مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم الثلاثاء، أثناء التنقيب عن الآثار بصحبة آخرين بأحد العقارات الكائنة بمنطقة الوراق في الجيزة.

وألقى رجال المباحث القبض على المشاركين في عملية الحفر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق. 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة تعرضه لصعق كهربائي في الوراق. 

وبإجراء التحريات تبين أن عاملًا أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بصحبة 4 أشخاص، أصيب بصعق كهربائى أدى إلى مصرعه في الحال. 

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في التنقيب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

اجراء التحريات التنقيب عن الاثار داخل منزل الأدوات المستخدمة القبض على المتهمين بمحافظة الجيزة بالتنقيب عن الآثار النيابة المختصة صعق كهربائي منطقة الوراق

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وائل لطفي

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