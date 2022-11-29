الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجنايات تعاقب تاجرى هيروين فى الإسكندرية بالإعدام

إعدام
إعدام
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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، في حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، شقيقين بالإعدام غيابيًا، والسجن 3 سنوات لشخصين آخرين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالله الكيلاني رئيس المحكمة، والمستشار عماد عبدالنبي العيسوي والمستشار أحمد فاروق عبداللطيف والمستشار مصطفى قايد الحميلي.

تعود أحداث الواقعة في القضية المقيدة برقم 10729 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهمين بالاتجار في المخدرات بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن قيام شقيقين بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهما وتفتيش شخصهما ومسكنهما.

وعقب تقنين الإجراءات أثناء استخدام المتهمين سيارة لتوزيع مخدر الهيروين على عملائهما، وعند القبض عليهم لاذ اثنان بالفرار، وبتفتيش السيارة عثر على حقيبة جلدية تحوي بداخلها على 3 أسطوانات لمخدر الهيروين، وكيس بداخله 23 لفافة هيروين ومبالغ مالية، وميزان رقمي، والسيارة المضبوطة.

كما تبين من تقرير المعمل الكيماوي، أنها ثلاث أسطوانات تزن 594,73 جرام، و23 لفافة 102,39 جرام واللفافات الملقاة لعملائهما وزنت 3,67 جرام، و 4,66 جرام، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت قرارها سالف الذكر، وبعد أخذ رأي مفتي الديار المصرية في إعدام المتهمين الأول والثاني أيد الحكم.

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وائل لطفي

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