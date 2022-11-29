نانسى عجرم تستعد لإحياء حفل غنائى بالقرية العالمية فى دبى.. 12 ديسمبر

تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم، لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم 12 ديسمبر المقبل وذلك بالقرية العالمية بدبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تقدم نانسي مجموعة مميزة من أجمل أغنياتها القديمة والحديثة، والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها: "مين ده اللى نسيك"، "سلامات"، "آه ونص"، "إنت إيه" و"يا بنات"، وغيرها من الأغاني.





من جانبها تعيش النجمة نانسي عجرم حالة من النشاط الفني، حيث تستعد لعمل جولة غنائية في عدد من الدول العربية والأوروبية خلال شهري ديسمبر ويناير تبدأها بـ3 حفلات دفعة واحدة بالمملكة العربية السعودية.

وتعكف نانسي عجرم حاليًا على اختيار مجموعة من الأغاني المتنوعة بين اللهجة المصرية واللبنانية لتسجيلها وطرحها مطلع العام الجديد.

وتستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم والنجم وائل كفوري لإحياء حفلين غنائيين يجمعهما معا خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث حقق الثنائي نجاحًا قويًا على مدار السنوات الماضية في الحفلات الغنائية الجماهيرية التي تجمعهما معا.

ومن المقرر أن يقام الحفل الأول لنانسي عجرم ووائل كفوري وسط جمهورهما بالمملكة العربية السعودية وذلك يوم 7 ديسمبر المقبل.

ويقام حفل نانسي عجرم ووائل كفوري على خشبة مسرح محمد عبده أرينا في البوليڤارد رياض سيتي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حاليًا بالسعودية، ومن المقرر أن يقدم كل من نانسي عجرم ووائل كفوري خلال الحفل للجمهور باقة متنوعة من أغانيهما المختلفة التي يتفاعل معها الجمهور خلال الحفل.

كما يحيي كل من النجم وائل كفوري والنجمة نانسي عجرم حفلاً غنائيًا في الكويت يوم 22 ديسمبر الشهر المقبل، ومن المقررأن يقدم كل منهما باقة من أجمل أغانيهما القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وكان آخر أعمال النجمة اللبنانية نانسي عجرم فيديو كليب أغنية "علشانك" والتي طرحتها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي من كلمات الشاعر الغنائي شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي هاني يعقوب.