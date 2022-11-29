الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الطريق لبناء الجمهورية الجديدة» ندوة تثقيفية لطلاب «هندسة طنطا»

جامعة طنطا
جامعة طنطا
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نظمت كلية الهندسة بجامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "المهن الهندسية.. الطريق لبناء الجمهورية الجديدة"، تحت رعاية الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور أحمد نصر عميد الكلية، وبحضور الدكتور أيمن بكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين ورئيس لجنة الشباب والتواصل الطلابي والمتحدث الإعلامي للنقابة، والدكتور تامر الكورانى نقيب مهندسي الغربية والدكتور أحمد أبو السعادات عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة بالنقابة الفرعية بالغربية.

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وأكد رئيس جامعة طنطا أهمية مستقبل المهن الهندسية، واحتياجات سوق العمل، خاصة فى ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وحرص الجامعة الدائم على اكساب طلابها مهارات علمية وفنية جديدة لتحقيق التطوير تماشياً مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة إلى أهمية عقد الندوات والفعاليات التى تستضيف القيادات النقابية لتنمية وعى الطلاب، وتحقيق التواصل والتشارك في طرح القضايا الخاصة بالمهن الهندسية، ونقل المعارف والخبرات، بما يسهم في إثراء الجوانب المعرفية لدى الطلاب ورفع المستوى العلمي للخريجين.

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وأضاف المهندس أحمد صبرى الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين ورئيس لجنة الشباب والتواصل الطلابي بالنقابة، أن الهدف الأساسى من عقد هذه الندوة بناء القدرات الذاتية للطلاب والخريجين لمواجهة تحديات سوق العمل، والعمل على تطوير مهاراتهم المهنية وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم المهنية، مشيرا إلى أهمية مراكز التطوير المهني بالجامعة ودورها فى إعداد الطلاب وتأهيلهم.

فى نهاية الندوة، أجاب أعضاء النقابة على تساؤلات واستفسارات الطلاب الخاصة بالعمل الهندسي وتوجيه جميع أشكال الدعم لهم.

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المهن الهندسية الطريق لبناء الجمهورية الجديدة ندوة تثقيفية لطلاب هندسة طنطا المتحدث الإعلامي ورؤية مصر 2030

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

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