الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعرف على السبب وراء تصدر عادل إمام الـ «تريند»

عادل إمام
عادل إمام
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تصدر اسم الزعيم عادل إمام محركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبح تريند رقم 2 عبر "جوجل"،  ويبحث الجمهور عن آخر أخبار الفنان عادل إمام، وعن آخر التطورات الصحية له.

وعلمت "الدستور" من مصادر مقربة من الزعيم عادل إمام، أنه بصحة جيدة ويطمئن جمهوره بهذا، وأنه لا زال بخير رغم تقدم العمر.

ومنذ 6 سنوات، أجرى الفنان عادل إمام، حوارًا تليفزيونيًا، مع الإعلامية منى الشرقاوي، بدا فيه يتحدث بكل لباقة وتذكر، وبصحة جيدة، ولكن كانت نبرته هادئة غير سريعة، الأمر الذي جعل رواد السوشيال ميديا يقارنون آخر حوار ظهر فيه الزعيم بالتسجيل الصوتي المنتشر له.

مراحل من حياة الفنان عادل إمام

شارك عادل إمام في عروض الفرق الجامعية والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 وهو لا يزال طالبا بالجامعة وكانت الأدوار صغيرة لكنها لفتت الأنظار إلى موهبته كممثل كوميدي  قدم بعد ذلك مسرحية أنا وهو وهى عام 1962 في دور دسوقي أفندي وكيل المحامي مع النجم فؤاد المهندس، ثم اشترك في مسرحية النصابين عام 1966 على مسرح الحكيم، ومسرحية البيجامة الحمراء عام 1967.

وقدم مسرحية مدرسة المشاغبين التي استمر عرضها من عام 1971 إلى 1975 وتعتبر انطلاقته الحقيقية كنجم مسرحي ثم مسرحية شاهد مشافش حاجة واستمر عرضها سبع سنوات، الواد سيد الشغال 1985 واستمرت إلى عام 1993، ومسرحية بودي جارد، من عام 1999 وأسندت له أدوار البطولة ابتداءً من عام 1972، وأصبح النجم الأول للتليفزيون عندما قدم مسلسلات دموع فى عيون وقحة، أحلام الفتى الطائر.

وعلى مستوى السينما شارك الفنان أحمد مظهر بطولة فيلم "لصوص لكن ظرفاء"عام 1968 ثم فيلم البحث عن فضيحة  عام 1973 مع ميرفت أمين وسمير صبرى وتصدر عادل إمام البطولة المطلقة منذ منتصف السبعينيات إلى اليوم.

وقدم الزعيم 8 مسلسلات خلال التسع سنوات الأخيرة وكانت البداية بمسلسل "فرقة ناجى عطا الله" عام 2012 واستمر بعدها فى التواجد بشكل سنوى، حيث ظهر فى رمضان 2013 بمسلسل "العراف"، و"صاحب السعادة" عام 2014، و"أستاذ ورئيس قسم" عام 2015، و"مأمون وشركاه" عام 2016، و"عفاريت عدلى علام" عام 2017، وأخيراً "عوالم خفية" عام 2018، وأخيراً "فلانتينو" عام 2020.

2020 أجر الإعلامية منى الشرقاوي الاجتماعي الإعلامية اخبار استمرت

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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