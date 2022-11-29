«شرم الشيخ للمسرح الشبابى» يعقد ندوة للاحتفاء بمصممة الأزياء مروة عودة

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ندوة للاحتفاء بأفضل شخصية مسرحية لعام 2021 والتي حصلت عليها مصممة الأزياء الدكتورة مروة عودة، وكانت أمين سر الجائزة الدكتورة عبير فوزي.

أدار الندوة، الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبدالناصر، وكان على المنصة المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي والفنانة ومصممة الأزياء مروة عودة، وبحضور مجموعة من المسرحيين منهم الدكتور أبوالحسن سلام، الناقد باسم صادق، والناقد محمد الروبي، والنجم ميدو عادل، وعدد من ضيوف المهرجان من المسرحيين.

واستهل، الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر، الندوة، بأن مسابقة أفضل شخصية مسرحية موجودة في المهرجان منذ الدورات الأولى ورشح لها مجموعة من الشباب فى جميع مجالات المسرح، ولأول مرة هذا العام يفوز بها عنصر جديد بعيدًا عن التمثيل والإخراج، حيث فازت بها الفنانة مروة عودة، وكانت الدكتورة عبير فوزي أمين سر الجائزة، وكان التصويت بالإجماع على مصممة الأزياء دكتورة مروة عودة.

ووجهت مصممة الأزياء الدكتورة مروة عودة، الشكر لإدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوى، ومدير عام المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، معربة عن سعادتها بالتنظيم الجيد والدقيق لكل فعاليات المهرجان من ورش وعروض وفعاليات تخص الندوات، موضحة أنها حصلت على ١٢ جائزة ولم تتمكن من استلام هذه الجوائز نظرًا لعدم دعوتها من قبل هذه المهرجانات أو لعدم معرفتها أنها من المرشحين للفوز بالجائزة.

وأوضحت خلال حديثها عن رحلتها فى عالم الاحتراف والصعوبات والمعوقات التي واجهتها، وخاصة أن الدراسة فى كلية الفنون الجميلة دراسة نظرية ولا يتدرب الطلاب على الشق الخاص بالتنفيذ، فالحياة العملية بها صعوبة وكذلك السوق المالية ولكنها استطاعت تجاوز كل هذه المعوقات وتحرص أن تدعم تلاميذها وتساعدهم وتقوم باستقطابهم ليقوموا بمساعدتها فى الأعمال المختلفة ليتعلموا ويتدربوا بشكل جيد.

وأوضح المخرج مازن الغرباوي، أن المسابقة أفضل شخصية مسرحية تتزامن مع المسابقات الأخرى منذ بداية المهرجان وهى المرة الأولى التى يفوز بها سينوغراف وكان أمين سر الجائزة عبير فوزي، ووقع الاختيار على أكثر من ٢٥ أو ٣٠ شخصية مؤثرة فى الحركة المسرحية وتم ترشيح ٣ أسماء وتم التصويت لهم وتم حساب عدد الأصوات، وفازت بالجائزة الدكتورة مروة عودة.

