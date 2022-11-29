الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استكمال محاكمة مبروك عطية بتهمة ازدراء الأديان غدًا

مبروك عطية
مبروك عطية
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تستكمل محكمة جنح مصر الجديدة، غدًا الأربعاء، جلسات محاكمة الدكتور مبروك عطية بتهمة ازدراء الدين المسيحي والإسلامي.

وكان محام تقدم بجنحة مباشرة ضد الدكتور مبروك عطية، لسخريته من السيد المسيح وازدراء الديانة المسيحية والإسلامية، وقال إن الدكتور مبروك عطية قام بازدراء الأديان، لافتًا إلى أنه وصف السيد المسيح بألفاظ بها سخرية عندما قال: لا السيد المسيح ولا السيد المريخ.

وتابع البلاغ: قاصدًا وبكل إرادة أن يهين ويزدري الديانة المسيحية، لا بل أيضًا ازدراء الدين الإسلامي لأن الديانتين قد اجتمعا على تكريم السيد المسيح ووصفه بكل إجلال وتقدير وكرامة ومن هنا توفر القصد الجنائي، أولًا لا يقبل أحد أن تكون هناك دعابة أو هزار في الأديان أو حتى ذلة لسان فكم من الناس قدموا إلى المحاكمة بتهمة ازدراء الأديان وكان مجرد خطأ في تفسير أو رأى في تجديد الخطاب الديني.

ازدراء الدين المسيحي ازدراء الدين الإسلامي الدكتور مبروك عطية الدين المسيحي والإسلامي جنح مصر الجديدة تجديد الخطاب الديني محاكمة مبروك عطية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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