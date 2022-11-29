الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بايرن ميونخ ينفى التعاقد مع كريستيانو رونالدو: «فلسفتنا واضحة»

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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نفى أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، إمكانية تعاقد ناديه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد السابق.

وفسخت إدارة نادي مانشستر يونايتد تعاقدها مع كريستيانو رونالدو، الأسبوع الماضي، على خلفية حواره مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان والذي انتقد خلاله العديد من الأزمات التي يراها داخل النادي، كما وجه هجومًا مباشرًا لإدارة النادي وبعض لاعبي الفريق.

وقال أوليفر كان في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "بإمكاننا نفي تحركنا للتعاقد مع كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "لقد نظرنا الأمر، جميعنا نحب رونالدو ولكن الاستراتيجية مختلفة، لدينا أفكار واضحة، فلسفة عن الطريق التي يجب أن يوضع بها فريقنا".

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، في وقت سابق أن نادي تشيلسي الإنجليزي أبدى استعداده للتعاقد مع رونالدو، في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك في حالة واحدة فقط، وهي فسخ عقده مع مانشستر يونايتد أولًا.

كما أشارت بعض التقارير الصحفية في الأيام الماضية إلى نية ناديي الهلال والنصر السعوديين، التقدم بعرض للحصول على خدمات رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويقود كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم، قطر 2022، والتي تجري مبارياتها منذ يوم 20 نوفمبر الجاري ومستمرة حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، وقطع شوطًا كبيرًا في التأهل لدور الـ16 للمونديال.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف منتخب بلاده الأول في مرمى غانا بالمباراة الأولى، ليصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في 5 نسخ متتالية ومختلفة للبطولة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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