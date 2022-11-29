إحالة مسئولى توكيلات تجارية شهيرة تهربا من الضرائب للمحاكمة

أحال المحامي العام الأول لنيابة الشئون الضريبية مسئولين عن توكيلات تجارية شهيرة إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالتهرب الضريبي.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما المسئولين عن شركة شهيرة للاستيراد والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وتوكيلات تجارية، تهربا من أداء تلك الضريبة المستحقة عليها.

وشهد مأمور فحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بقيام المتهمين بصفتهما المسئولين القانونيين عن شركة شهيرة للاستيراد والتصدير ونشاطهما استيراد وتصدير وتوكيلات تجارية بالتهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطهما السابق ذكره خلال عامي 2019، 2020 لقيامهما ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد ضريبة قيمة المضافة المستحقة عليها.